"Me pagan por hacer pornografía": diputada trans morenista defiende publicación de videos explícitos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – María Clemente García, diputada trans de Morena, justificó haber publicado videos con contenido sexual explícito el pasado fin de semana en redes sociales, lo que provocó que su caso sea analizado por el Comité de Ética de San Lázaro.

“Yo produzco pornografía, me pagan por hacer pornografía; por eso lo hago, porque me pagan”, justificó la legisladora. “Lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta”.

Tras haber difundido videos íntimos desde su cuenta de Twitter, la diputada panista Teresa Castell interpuso una queja ante el Comité de Ética de la Cámara baja contra lo que llamó “conductas violentas e inadecuadas” de María Clemente García.

El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció que el caso de la legisladora se someterá tanto al Comité de Ética como al interior del grupo parlamentario.

En entrevista con medios, María Clemente García defendió que ella puede seguir ejerciendo su oficio de la misma forma que otros legisladores continúan con sus profesiones.

“Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia…. ¿cómo se llama la de los tiburones? Patricia Arizmendi, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? ¿A ella tampoco le alcanza? ¿Por qué sigue trabajando?”, dijo la legisladora, quien quiso referirse a su correligionaria Patricia Armendáriz.

“Los abogados en el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos. ¿Cuántos campesinos que son diputados siguen yendo a sus ranchos a trabajar? ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo haré lo mismo”, dijo Clemente.