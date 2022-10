Moderado y "fresa", así se considera AMLO en comparación con quien pueda llegar a la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ha sido fresa en comparación con quien pueda sucederlo en la Presidencia, al ser cuestionado sobre el futuro de las negociaciones del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá; y afirmó que su homólogo Joe Biden no intenta cambiar la ley eléctrica en México.

“Porque yo estoy muy moderado. ¿No me ven, pues? Pero esto lo digo porque a lo mejor los conservadores están contando los días: ‘Ya se va a ir Andrés Manuel y va a venir alguien como los de antes’. No, no, no. Yo soy moderado, fresa, socialdemócrata, centrista”.

También aclaró que su gobierno está abierto al diálogo “y me han aclarado, el mismo secretario de Estado (Antony Blinken), de que no tienen ellos intenciones de cambiar leyes, porque no les corresponde, son leyes nuestras y somos un país independiente, libre, soberano”.

El mandatario federal aseguró que su administración no permitiría que se cambien leyes mexicanas y tampoco los estadunidenses lo harán, por lo que, afirmó, ni siquiera ha habido un planteamiento al respecto, “el presidente Biden es una gente respetuosísima de nuestra soberanía”.

Destacó que la relación entre ambos países se basa en la amistad y con pie de igualdad, como el discurso que, aseguró, siempre tiene Biden, quien ha sido respetuoso.

“Y no es hipócrita, no es un doble discurso, de que me ponga eso en una carta y que esté queriendo modificar la ley eléctrica de México, no, eso es un invento de nuestros adversarios, conservadores de aquí, es increíble que sean más antimexicanos que los extranjeros, increíble, están colonizados”, dijo.

En torno a que para las negociaciones del T-MEC esperen a quien pueda sucederlo, el mandatario federal respondió: “Eso ya no, no, no, ya volaron muchísimo, imagínese cuánto falta, cuántas cosas van a pasar todavía”.