Renuncia de Clouthier no fue por los planes antiinflación, ni por el Ejército, ni el T-MEC: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ni la postura de Tatiana Clouthier contra las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, ni por las consultas en torno al T-MEC, ni por el plan para hacer frente a la inflación que emite una licencia para evitar las revisiones sanitarias a alimentos, fueron las razones de su renuncia a la Secretaría de Economía, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Clouthier no puede salir por la puerta de atrás, afirmó López Obrador al anunciar la renuncia de quien lo acompañó en su movimiento; sin embargo, después de leer su carta de despedida, Tatiana no esperó a concluir la conferencia en el salón Tesorería: abrió los brazos hacia el presidente, quien no le correspondió el abrazo por mantener las manos ocupadas en un aplauso y, al final, caminó hasta la salida por Moneda.

No salió por la calle de Corregidora, ni siguió la ruta especial para los invitados ni de los integrantes del gabinete presidencial. Tampoco la esperaba una camioneta blindada; esta vez fue un auto compacto al que llegó sin acompañantes.

En la caminata, la mayor parte en silencio, la exfuncionaria respondió algunos cuestionamientos de la prensa:

–¿Por qué tan abrupta su salida?

–No hay nada abrupto, tiene la fecha desde el 26 de septiembre (julio), ahí lo dije claramente.

–¿Por qué es el momento de retirarse, dice usted que hay que saber cuándo retirarse… qué consideró, secretaria, que dijo hasta aquí?

–Ya dije lo que había que decir.

–¿Alguna discrepancia?

–Ya dije lo que tenía que decir.

–¿Alguna reflexión?

–La reflexión es muy clara y está compartida –reiteró.

Enseguida la exfuncionaria, de quien se anunció su llegada a la Secretaría de Economía en diciembre de 2020 y asumió en enero de 2021, tuvo el primer contacto con ciudadanos al dejar su cargo y Palacio Nacional, quienes aún no sabían de la renuncia de Clouthier. Fue un manifestante que sostenía una manta a un lado de la Catedral Metropolitana: “Señor presidente, los extrabajadores del Inegi seguimos en pie de lucha”. A ella también le pidió ayuda:

"Tatiana, perdón, somos extrabajadores del Inegi, tenemos problemas laborales desde hace 24 años, apóyenos…"

–Ya no trabajo en el gobierno.

–Apóyenos.

–Ya no trabajo en el gobierno.

Estuvo a punto de resbalarse al subirse al auto y no dijo nada más.

Tatiana Clouthier estuvo apenas 43 minutos de las casi tres horas que duró la conferencia matutina del presidente López Obrador, escuchó las primeras presentaciones: de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Carlos Torres, secretario Técnico de la Presidencia.

El mandatario dio el preámbulo al informar que en un escrito Tatiana le manifestó: “que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país, y respetamos su decisión. Insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio”.

Dijo que decidieron anunciar su salida en la conferencia matutina, para “agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo. No puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado y, repito, vamos a sentir su ausencia, pero, como lo hemos platicado, ella va a continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país”.

Enseguida fue el turno de Clouthier para “dar a conocer una información”, dijo el presidente en un principio. Su intervención, para leer la carta que le dio al Ejecutivo, fue de apenas 2:30 minutos, entre sollozos y agradecimientos, pero que consideró importante para “dejar claro motivos y evitar, sobre todo, especulaciones”.

“Si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las Ligas Mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, inició la carta.

“Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse (...) Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país”, dijo en otro momento.

Agradeció al presidente “por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía, y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo”.

Al finalizar, Clouthier expresó: “Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori, receptivo, para ti y para Beatriz”. Buscó abrazar al presidente, quien sostuvo sus aplausos. Ya no tomó su lugar, se despidió de Mejía Berdeja, de Carlos Torres y salió del salón Tesorería.

En su ausencia el presidente afirmó no darse cuenta de que no alcanzó a abrazar a Clouthier, pero le lanzó besos “para Tatiana, que la quiero mucho. Es una mujer con principios y recta y con criterio; si fuesen otras razones le hubiese manifestado”, indicó.

Con la salida de Clouthier vinieron los cuestionamientos en la conferencia.

–¿No tiene que ver con la presentación del paquete contra la inflación?

–No, no, para nada, no, no, no –respondió.

–¿No hubo diferencias en algún tema con ella?

–No, no, no. Es que ella dijo: “Ya, hasta aquí”.

–Ella se ha pronunciado en contra de la militarización, como legisladora incluso tuvo otros particulares. ¿Ella le planteó este tema?

–No, no, fue en los mejores términos. Ella habló de julio, lo hemos venido platicando. Desde tiempo atrás hemos venido hablando del tema.

–¿Serán diferencias con algunos de su gabinete?

–No, no, ella es muy fuerte también.

–¿Usted no está enojado con ella? –fue otro de los cuestionamientos.

–No, no, no, yo no me enojo; o sea, imagínense si me enojara, no, pues no podría yo vivir. O sea, no me enojo y mucho menos odio, yo soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque me siento participante de un movimiento que busca el bienestar de la gente, que aplica el principio del amor al prójimo, y eso me da mucha felicidad.

Enseguida pidió el cuento de Tolstoi “La camisa del hombre feliz”.