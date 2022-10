“Yo respeto”, responde AMLO a Zelenski tras llamado a fijar una postura ante la invasión rusa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, preguntó de qué lado estarían algunos los libertadores como Simón Bolívar o Miguel Hidalgo, en el caso de la guerra que Rusia contra Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió: “Yo respeto mucho a todos”.

Enseguida expuso que contestaría como las palabras del exentrenador de la Selección mexicana de futbol, Bora Milutinovic, “decía: ‘Respeto, yo respeto’, y lo cuestionaban: ‘Respeto’. Nosotros vamos a actuar con mucha prudencia”, afirmó.

Previo a este planteamiento, el presidente dijo que la postura de México es de neutralidad, porque busca la paz, porque el territorio ha padecido de invasiones que “nos han costado sangre, martirio, territorio, pero al mismo tiempo hay cosas que no alcanzamos a comprender”.

También cuestionó: “¿Cómo es que pide Ucrania que se le acepte en la OTAN y no se les permite, y lo que se decide es enviarles armas? ¿Y quién pone a los muertos?”

Insistió en su propuesta de que se forme un comité para conseguir la paz conformado por el Papa Francisco, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el secretario general de la ONU, António Guterres y, al contrario, reprochó que se interpretó que ese plan estaba a favor de Rusia.

“¿Qué, no se puede alcanzar? ¿Qué, la diplomacia no puede lograr un acuerdo? ¿Para qué están las Naciones Unidas? ¿Por qué no una tregua para parar la guerra, que terminen las confrontaciones, el intervencionismo y que nos demos cinco años de paz para que los gobiernos nos dediquemos por entero a atender las necesidades de los pueblos, la pobreza, la migración, la violencia?”, señaló.

Consideró que la guerra no beneficia ni a la industria bélica, “no beneficia a nadie, eso es lo más irracional que puede haber. Entonces, ojalá y se logre que se dé un acuerdo”.