AMLO condena masacre en San Miguel Totolapan y asegura que no habrá impunidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el asesinato de 20 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero, “no es un asunto de autoridades locales, es un asunto gravísimo, eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para que se aplique la ley”.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el presidente señaló que en el gabinete de seguridad también reprodujeron algunos fragmentos del video en el que José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, presunto líder del grupo delictivo “La Familia Michoacana”, afirmó que el ataque era en su contra, de Conrado Mendoza, alcalde de San Miguel Totolapan y de su padre, porque “alguien traicionó”, pero el presunto delincuente logró escapar.

El presidente fue cuestionado sobre si se descarta el reforzamiento de seguridad en la zona.

Sí y se ha estado atendiendo la zona, yo les comentaba que hace como un mes se negaron órdenes de cateo, un juez y ya cuando se autorizaron ya no se encontró nada, al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del Ejército, entonces hemos estado ahí y estamos ahí”, respondió.

También confirmó que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, le solicitó el apoyo “y está Seguridad Pública del estado y la Procuraduría y ellos llevan a cabo la investigación y están haciendo un buen trabajo”.

El mandatario federal indicó que la investigación por estos hechos sigue abierta, pero “por razones lógicas” no puede dar más elementos, “pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad, no es como antes que actuaban delincuentes, se cometían asesinatos, masacres y no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades”.

Lo único que el presidente adelantó es que “pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables, eso es lo que se está haciendo”.

El mandatario federal aprovechó para insistir: