"AMLO me va a tener que entregar la banda presidencial": Silvano Aureoles

MORELIA, Mich. (proceso.com.mx).- “Con todo el dolor de su corazón, pero el que hoy despacha en Palacio Nacional me va a tener que entregar la banda presidencial”, aseguró este domingo el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, durante su participación en el Cuarto Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En la sesión, donde fue recibido con la consigna “¡Presidente, presidente!”, recordó que cuando dijo que sería alcalde de Zitácuaro, el primero que se burló de él fue el entonces dirigente estatal del PRD, Desiderio Camacho, quien le recomendó buscar otro municipio porque “ahí estaba toda la clase política que controlaba el poder en Michoacán y ahí no ganaría nunca”, pero “he ganado Zitácuaro como cinco veces”.

Posteriormente, prosiguió Silvano Aureoles, cuando decidió buscar la gubernatura del estado, “hicieron la expresión: ‘¿de cuál fumaría este güey?’ y ya fui gobernador de Michoacán”, y “así como les digo con Zitácuaro y Michoacán, grábenselo, ténganlo presente: voy a ser presidente de la república… ¡a güevo!”

Aseveró que una vez que llegue a la Presidencia, “para que se les quite, voy a volver a aperturar (sic) Los Pinos, porque ese es un capricho que no tiene nada que ver con la austeridad y con esas teorías que nos han vendido”.

Expuso que Los Pinos se llama el rancho donde nació Amalia Solórzano de Cárdenas, en el municipio de Tacámbaro, pero “como el señor del Palacio (el presidente Andrés Manuel López Obrador) no quiere que nadie le haga sombra, no quiere dejar huella, por eso eliminó hasta Los Pinos, porque eran un emblema del cardenismo y él no se identifica con el cardenismo, él quiere ser él y reinventar la historia a partir de él, pero eso no se puede, porque los michoacanos tenemos memoria y nosotros tenemos una profunda vena cardenista”.

Aureoles Conejo mencionó que hará del Palacio Nacional un museo y dijo no entender cómo “alguien que se queja de la conquista de los españoles, se va a vivir al palacio que ellos construyeron, porque el palacio lo construyeron los virreyes y ahora allá vive el titular del Ejecutivo porque se siente rey; esa es la verdadera razón, porque se siente todopoderoso y porque quiere borrar de la faz de la historia el cardenismo, pero nosotros no lo vamos a permitir”.

Después de su destape realizado el pasado 5 de octubre en la Ciudad de México, el exmandatario michoacano dijo haber visitado ya seis o siete estados y anunció que continuará su recorrido por el país.

“Regresé ahora para estar en el Consejo Estatal del PRD, porque la chamba de Michoacán se las voy a dejar a ustedes; yo voy a surcar el resto de los estados de la república… a fin de año habré recorrido los 32 estados y en enero vuelvo a empezar, porque voy a levantar a mi partido, voy a convocar a quienes perdieron el entusiasmo, a quienes han perdido la esperanza y la fe en nuestro proyecto político, voy a convencerles de que regresen, porque necesitamos rescatar a Michoacán y necesitamos rescatar a México”, manifestó.

Además de Silvano Aureoles, en el Cuarto Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del PRD participaron el presidente del comité estatal perredista, Octavio Ocampo Córdova e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como consejeras y consejeros estatales, alcaldes y legisladores locales.

Como presidente de la Mesa Directiva del XI Consejo Estatal fue nombrado por unanimidad el exalcalde de Uruapan y consejero del PRD, Marco Antonio Lagunas Vázquez, puesto que se encontraba acéfalo, mientras que Lucila Martínez Manríquez continúa como vicepresidenta y Marco Aurelio Nava Cervantes, como secretario.

Al tomar protesta en esta encomienda, Marco Antonio Lagunas Vázquez, agradeció la confianza a las consejeras y consejeros, y asumió el compromiso de seguir fortaleciendo al PRD, y desde Michoacán relanzar el PRD.

Destacó que con la presencia y el apoyo de Silvano Aureoles Conejo, el PRD se convertirá en la fuerza política que requiere el país.