"La Fresa", líder de la Familia Michoacana involucrado con la masacre de San Miguel Totolapan

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-“Me han catalogado por ser malo, que a la gente yo le causo daño el Proceso lo anunció; no voy a negarles que soy malo, pero si a alguien le quité la vida es por que nunca se alineó”, expresó José Alfredo "La Fresa" Hurtado Olascoaga, líder del grupo delictivo La Familia Michoacana para justificar su actitud violenta en la región de Tierra Caliente de Guerrero y destacar los textos publicados por el semanario desde 2011 sobre el perfil de este personaje involucrado en la masacre de San Miguel Totolapan.

A través de un corrido que mandó hacer en 2018, llamado "El de la Familia" interpretado por el grupo musical calentano Gerardo Diaz y su Jerarquía, "La Fresa" mandó un mensaje directo a las autoridades de los tres niveles de gobierno y reveló que tiene bajo su control a diputados locales y alcaldes de la región que dominan en la Tierra Caliente y el sur del Estado de México.

“Yo soy el de la familia Michoacana, ese que buscan y no lo encuentran de los más buscados hoy; tal vez no piense bien su cabeza pues tal vez sí buscan a la vuelta sabrán de mi ubicación”, señala Hurtado Olascoaga y agrega:

“O tal vez no quieren encontrarme porque tienen miedo de enfrentarme; por hay tengo más de mil armados y sin contar los de mis aliados que se me vuelven muy sanguinarios cuando luz verde les doy”, sentencia la letra del corrido.

Enseguida, se enfoca en señalar la base social que ha construido el grupo delictivo de la Familia Michoacana en esa franja de la entidad suriana colindante con el sur mexiquense.

“Pero a mi gente no causo daño, en eso si están equivocados porque en las plazas donde yo mando me quieren más a mí que a los soldados; mi gente está conmigo agradecida pues doy trabajo y protección, si quieren agarrarme les advierto que vengan bien preparados, prefiero mejor morirme peleando a ser extraditado”, advierte la composición musical.

Luego, lanza una amenaza directa a las autoridades que desde 2011, anunciaron una recompensa por su captura: “Si le siguen también su gabinete se podrá ver afectado pues también de mi mano están comiendo presidentes, diputados; es cierto, no es mentira lo que les digo pá que chequen el poder que tiene La Fresa Hurtado”.

Otra estrofa del corrido se refiere a los lujos y estridencias de José Alfredo Hurtado, quien hace unos días difundió un video en la red social de Facebook donde posa en una actitud relajada, con pies descalzos, camisa Gucci y un reloj de la marca Franck Muller de 40 mil dólares, para asegurar que el atentado contra autoridades municipales de San Miguel Totolapan, iba dirigido en su contra y responsabilizó al extinto grupo de Los Tequileros que dirige el ex alcalde y ex diputado local priista Saúl Beltrán Orozco.

“Y no es que yo sea presumido, me gustan mucho las cosas caras tener lo que pocos tienen; el reloj Hublot que yo me cargo es de la ilimitada edición solo lo porta Mayweather; 17 millones de pesos, me los gasto comprando un reloj y ustedes con 500 mil pesos quieren que me entregue a mi nación; lo que ustedes darían en muchos años yo en una semana los doy. Dios siempre me ha dado mucho más de lo que yo merezco: Me dio la vida, lujos y poder, y por eso le agradezco y mientras que a mi me dure la vida voy a seguir en el puesto, a lado de mi carnal Jhonny Hurtado a quien tengo mucho respeto. Arriba Palos Altos y Arcelia los pueblos que tanto quiero y me los quitan solo muerto”, remata el corrido de La Fresa.

En octubre de 2012, Proceso publicó el reportaje Teloloapan va a arder: Guerrero arde, donde se informó que la violencia exacerbada entre los sicarios de La Familia Michoacana y una banda recién surgida y denominada Guerreros Unidos tenían “arrodilladas a las autoridades y asfixiada a la sociedad guerrerense”, admitió en aquella ocasión el exgobernador perredista Ángel Aguirre Rivero.

En septiembre de ese año, un video subido a YouTube mostró al exalcalde perredista de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, en el momento en que presuntamente pactaba con un sicario de La Familia y aunque el recién nombrado edil que se encuentra refugiado en la ciudad de Chicago, Illinois bajo la protección del gobierno de Estados Unidos, dijo que fue presionado, lo cierto es que la organización encabezada por "La Fresa" y su hermano "El Mojarro" amenazó con incendiar el municipio enclavado en la región Norte de Guerrero que actualmente se encuentra bajo el control de un reducto de Guerreros Unidos.

Esta fue la primera ocasión que Proceso documentó la actividad criminal de los hermanos Hurtado Olascoaga y seis años después, "La Fresa" mandó hacer un corrido donde hace referencia a los textos publicados por el semanario, que se enfocaron en describir y documentar la violencia en la región de la Tierra Caliente de Guerrero que involucra a autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco y el desarrollo de la industria minera en los municipios de Teloloapan, Arcelia y San Miguel Totolapan.

Actualmente, José Alfredo Hurtado Olascoaga está involucrado en la masacre de San Miguel Totolapan donde en 2017 se anunció una inversión de 200 millones de dólares de la empresa Grupo Peñoles para extraer oro en este municipio que se caracteriza por la marginación y pobreza de la mayoría de sus habitantes.