Adán Augusto visita a Samuel García y se abrazan “sin rencores”

MONTERREY, N. L., (apro).- Luego de la confrontación pública que tuvo en días pasados con el gobernador Samuel García, a quien llamó despectivamente Samuelín, y a quien tildó de hipócrita, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, tuvo hoy una tersa visita al estado, donde dialogó con el mandatario y explicó a legisladores locales los alcances de las reformas legales para prolongar la estancia de la Guardia Nacional en las calles.

A su llegada al Palacio de Gobierno, cuando les preguntaron si había resentimientos, luego de los pasados intercambios, contestaron abrazados amistosamente, y risueños.

Dijo López Hernández: “Qué rencor va a haber”.

García Sepúlveda complementó: “Para nada. Bienvenido a nuestro estado. (No hay rencillas) puro trabajo”.

Al terminar el encuentro, López Hernández dijo que no es necesario reconciliarse con Samuel García Sepúlveda pues, afirmó, no hay pleito entre ellos.

“¿Quiénes hacen las paces? Los que están peleados. Yo no estoy peleado ni en guerra con nadie. Tenemos diferencias de opinión, y esas se respetan”, dijo al llegar al Congreso estatal.

Mencionó que entre los temas que abordaron fue el del trasvase de las aguas de la Presa El Cuchillo, de Nuevo León, a distrito de riego 026 de Tamaulipas, un acuerdo que se revisará en los próximos días entre los dos estados.

Sobre este tema en particular, dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el acuerdo de las partes, hace estudios sobre cantidades que deben ser trasvasadas y cuyos resultados hará públicos dentro de dos o tres semanas.

En días pasados, en una declaración que provocó molestia a Samuel García, López Hernández afirmó que la policía estatal Fuerza Civil se concentraba en cuidar los Oxxos.

Ahora, el Secretario federal dijo que era necesario reordenar la mencionada corporación local aunque, mientras ocurre el reacomodo de elementos, habrá un refuerzo de la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y que ha incrementado su presencia en Nuevo León en los últimos meses.

Afirmó que no llamó hipócrita directamente a Samuel García, aunque sí hizo alusión al tema, cuando dijo que había mandatarios que rechazaban públicamente la Guardia Nacional, pero también pedían su presencia.

“Yo hablé de que algunos gobernadores hacían alegoría de la hipocresía, porque con una mano pedían la colaboración de las fuerzas armadas amadas o la Guardia Nacional en trabajos de seguridad pública y por la otra lo negaban”, dijo.

Al referirse a las reformas propuestas en el Instituto Nacional Electoral, Adán Augusto dijo que no se contempla desaparecer, como se ha mencionado equivocadamente, aunque sí amerita cambios profundos para optimizar su funcionamiento.

“A poco a ustedes no les gustaría que los comicios costaran menos, que se redujera el financiamiento de los partidos políticos, que se refuerce la tarea de los organismos electorales. Es un discurso maniqueo. El voto por voto se le debe a la izquierda, después del fraude del 2006”.

“Nadie quiere desaparecer el instituto electoral. Si nos ha costado tanto. Lo que sí es que hay que discutir si se reduce el número de plurinominales, el número de regidores o si habrá otro tipo de proceso de selección de los consejeros, de magistrados del Tribunal”, dijo.

En la entrevista posterior a su exposición a los diputados, el funcionario federal rechazó de nuevo estar confrontado con el gobernador de Movimiento Ciudadano.

Yo no me peleo con nadie. Si soy el encargado de la gobernabilidad del país, cómo me voy a andar peleando. Desde luego que manifestamos nuestras diferencias”, reiteró.