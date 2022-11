AMLO ataca otra vez a Villoro por críticas a su gobierno: "simula ser independiente"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió por segundo día contra el escritor Juan Villoro, e insistió en interpretar que el periodista describió un pacto con el narcotráfico, el Ejército así como con grupos de personas millonarias y afirmó que le falta definición.

Lo ubicó dentro del grupo de quienes son "acomodaticios, simuladores, blandengues" y juegan un papel de apoyo a la oligarquía, lo que los convierte en cómplices.

También reprochó que hay quienes salen en defensa del escritor: “Estaba yo viendo que el actor este ´El Cochiloco´ lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de su zapato, Joaquín Cosío y va a tener a muchos más, pero eso es lo importante, la polémica, el debate”.

Negó que en algún momento Villoro lo apoyó, pero reconoció que es “un buen escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder, entonces simulan ser independientes, autónomos, no tener partido, y al final terminan ayudándole a los oligarcas”.

"No me apoyaba, no, esos son como una pelota de jabón, son muy jabonosos, les falta definición. No hay que confiar en los de arriba, ni en la prensa, ni en los intelectuales orgánicos, mucho menos en los fifís, en la oligarquía, hay que confiar en el pueblo, en la gente, esos son los que defienden las causas justas. Lo demás es de mentira, es de acuerdo a la conveniencia, son muy chaqueteros los de arriba”, aseguró.

El presidente también destacó la trayectoria del padre, Luis Villoro, como uno de los mejores escritores en materia de momentos históricos, “para los jóvenes, si quieren saber qué fue la revolución de independencia, hay que leer a don Luis Villoro, es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la independencia de México y tiene textos filosóficos importantísimos, tiene uno sobre la moral que es espléndido”.

De Juan Villoro destacó que es de los más conocedores de la literatura rusa “y él hace también buenos ensayos, pero es muy gelatinoso, le falta más contextura, aplomo, y para justificarse empieza a buscar excusas de que yo debí haber ganado en el 2006 pero después no le gustó el plantón y ya lo último fue que tengo acuerdos con el narcotráfico, es gravísimo eso, una acusación de ese tipo, es de deshonestidad intelectual, mínimo, acuerdos con los ricos, y no sé qué, son tres… ah militarismo”.

En la entrevista que Villoro concedió al semanario Proceso, en su edición 2400, expuso: “Me preocupa que es un gobierno populista, con una bandera presuntamente de izquierda, que aplica políticas muchas veces neoliberales, a pesar de que su retórica todo el tiempo cuestione esto ¿Y quiénes se han beneficiado? Pues ciertos multimillonarios, el Ejército y el narcotráfico, que no deja de tener grandes ganancias. Esos tres sectores son muy preocupantes”.

Al aclarar la información, el mandatario federal cuestionó cuáles son las acciones que benefician a millonarios, al Ejército y al narcotráfico, si no ha entregado ninguna concesión a banqueros, mineros, ha defendido el petróleo y la industria eléctrica y arremetió: “Nada es puro cuento, es la forma de justificarse y hasta había tardado mucho porque uno ya sabe quién es quién pero ahora se le presentó la oportunidad o le preguntaron el Proceso que anda detrás de eso y pues se ensartó, ahora sí que qué…”.

El presidente consideró que esas declaraciones son un acto de deshonestidad y se deben a que Villoro quiere seguir recibiendo premios, “en una de esas le dan el Príncipe de Asturias”, además de que lo sigan invitando a la feria del libro de Guadalajara y al mismo tiempo dijo “no somos autoritarios, sencillamente nos gusta llamar a las cosas por su nombre y hay que hacer a un lado la simulación y la hipocresía”.

Al preguntarle si no considera entonces que llegó tarde a la Presidencia como Villoro apuntó, López Obrador respondió que no llegó antes por el fraude electoral de 2006, pero de haberlo hecho se habrían evitado muchas tragedias y el país estaría mucho mejor de no permitir que Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico. Después, dijo, los expresidentes buscan legitimidad al irse a vivir al extranjero, como el caso de Carlos Salinas de Gortari, porque “está de moda” irse a vivir al extranjero.

Al plantearle si no debe ser la historia la que juzgue si su administración es la cuarta transformación o es equiparada a la Independencia o la Revolución en México, como él mismo lo se ha atribuido, afirmó: “Yo tengo que defender, como lo hacemos muchos, millones de mexicanos el proyecto de transformación que hemos iniciado, si a él le parece que es más de lo mismo, está en su derecho”.