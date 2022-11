AMLO dice que respeta la opinión de la Iglesia sobre el INE... aunque no la comparte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó polemizar con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y responder a los señalamientos de que su iniciativa para la reforma electoral es regresiva.

"Ustedes quieren polémica, yo respeto; además, somos libres, en las dictaduras no se puede protestar no se puede opinar. Antes no se podía tocar al intocable, ahora vivimos en libertad plena, absoluta, nadie es censurado, mucho menos perseguido por sus ideales", afirmó.

El mandatario federal expuso: "Somos muy respetuosos de la Iglesia católica y, la verdad, es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco, es el mejor Papa que ha tenido la iglesia en mucho tiempo y, sin duda, el mejor Papa para los mexicanos en circunstancias de transformación".

Aunque no coincide con la declaración de la CEM, llamó a no confrontar con este sector. "Somos respetuosos de la iglesia, es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo”, dijo.

"Hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya cratos sin demos, poder sin pueblo. No, no es el caso de la iglesia, porque la iglesia somos todos, la iglesia es todo el pueblo", expuso.

La Iglesia católica emitió un comunicado en el que manifestó: “Los Obispos Católicos de México, representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

Agregó que “por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.