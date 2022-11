AMLO visita la tumba de sus padres en su natal Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la víspera del Día de Muertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a su natal Tabasco para visitar la tumba de sus padres Andrés López y Manuela Obrador.

Acompañado por su hijo menor, Jesús Ernesto, el mandatario acudió al panteón central del municipio de Villahermosa donde está la tumba de sus padres.

La visita fue registrada en video y difundida en redes sociales. En las imágenes se ve al mandatario y su hijo posarse de manera breve frente a la tumba y posteriormente salen en medio de visitantes que se acercan a saludar y entregar peticiones al mandatario.

Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina López Obrador anunció que viajaría a su estado natal para visitar a sus difuntos.

“Voy a ir a Tabasco y a Palenque… porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy, pero es bueno. Un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México”, dijo.