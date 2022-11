El filósofo español Fernando Savater visita a AMLO en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Previo a su salida a Palenque y Tabasco por Día de Muertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al filósofo Fernando Savater, con quien desayunó.

“Nos visitó en Palacio Nacional Fernando Savater, quien ha escrito muchos libros, pero considero que los más conocidos son Ética para Amador y Política para Amador. Lo acompañó su esposa Karen de Juan”, escribió el mandatario federal en su cuenta de Twitter.

El filósofo salió sin dar declaraciones a la prensa.

Durante la conferencia en el salón Tesorería, López Obrador dijo que este martes sale al sureste “porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy”.

Envió un abrazo a los mexicanos porque son dos días muy especiales para la población.

“Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos. Hoy, día 1, de acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas, y mañana de los adultos, de los mayores. Vamos a estar hoy trabajando y mañana no vamos a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia, mañana, día 2”.