Viral: Sacerdote se enoja porque estaban grabando la boda y deja a los novios plantados en el altar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un sacerdote que estaba oficiando una boda abandonó la misa en la capilla de Guadalupe, en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, porque se molestó con el fotógrafo y un invitado porque estaban grabando la ceremonia.

El fotógrafo contratado para capturar los mejores momentos del día logró grabar cuando el párroco cortó la celebración eucarística para dejar plantados a los novios y desconcertados a los invitados.

Testigos informaron que el sacerdote Francisco Javier Gómez Orozco, de la Diócesis de Torreón, decidió terminar con el servicio tras molestarse porque la boda estaba siendo grabada.

“Voy a reportar eso, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad. No está Dios en su corazón”, señaló un hombre que estaba grabando.

“Eso no es humildad. Le falta Dios en su corazón. Dejó a mis clientes a medias. Es una celebración que yo conozco. Tengo 30 años haciendo esto. Le estoy tomando el tiempo, ¿sabe cuántos minutos son? cuatro minutos de video. Me pagó 4 mil pesos. Dígame usted si es justo eso. Son mis clientes”, señaló el fotógrafo en un video y empezó a llorar.

Al fondo se escucha a los familiares diciendo que lo iban a reportar y que se iban a encargar “de que se largue de aquí”.

“Yo también me encargo de eso. Eso que hizo no está bien. Es soberbia”, indicó el fotógrafo, quien reconoció que se pudo molestar porque no se quitó la gorra, pues se le olvidó, pero con gusto lo hacía.

La madre del novio reclamó por qué le habían echado a perder la boda a su hijo.

Los familiares de los novios comenzaron a buscar al párroco en las instalaciones de la capilla para pedirle que terminara la ceremonia y no les arruinara la fiesta a los novios, pero este se negó.

“Padre, padre, salga a acabar la misa”, se escuchó gritar a un hombre. “Padre, padre, salga por favor”, señaló otra señora. Luego le dijeron algunas palabras altisonantes.

Ante la actitud del sacerdote, los novios se pusieron a llorar.

Después de varios minutos, el clérigo salió y aclaró que la misa ya había terminado y que ya les había dado la bendición a los novios.

Comentó que se fue porque notó actitudes irrespetuosas en la capilla, aunque no aclaró a qué se refería.

El video se volvió viral y el sacerdote fue criticado por usuarios de redes sociales.