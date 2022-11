AMLO asegura que España ha dado "continuidad" al franquismo "sin Franco"

MADRID, (EUROPA PRESS) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este jueves durante la conferencia mañanera a en la que ha comentado los resultados de una encuesta de popularidad de líderes mundiales que España ha mantenido el franquismo "sin Franco".

López Obrador explicó que, a pesar de los cambios que ha realizado España en los últimos años, como "el Pacto de la Moncloa o el avance de la democracia" ha dado "continuidad" al franquismo sin el dictador, lo que según él "no ayuda" a los valores democráticos.

No es la primera vez que el presidente mexicano se pronuncia sobre España en sus ruedas de prensa. El pasado mes de febrero abogó por una "pausa" en las relaciones con Madrid, aunque posteriormente matizó que no se trataba de una "ruptura", sino de un tiempo de reflexión para "internalizar" que ya no cabe el "saqueo" ni la "corrupción".

Las palabras del mandatario mexicano causaron malestar en el Gobierno español, con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reclamando una aclaración a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard.

Albares dejó claro que el Gobierno de España "no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo", tras recordar que la relación entre ambos países es "estratégica" y que va "más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales". Asimismo, recalcó que el Ejecutivo siempre defenderá los intereses de España "en cualquier circunstancia y ante cualquier país".

El presidente mexicano se ha mostrado muy crítico con el legado colonial español, exigiendo en varias ocasiones que España se disculpe por ello. En este sentido, remitió al Rey Felipe VI una carta reclamando que "el Estado español admita su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan".