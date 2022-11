Defensa de García Luna insiste en desechar acusación por tráfico de drogas; busca eliminar 4 cargos

WASHINGTON (apro). –La defensa legal de Genaro García Luna, encabezada por el abogado oficio; César de Castro, rechazo la moción del Departamento de Justicia de sostener los 4 delitos por narcotráfico que le imputan e insistió en que se desechen los cargos a su cliente.

En un memorando enviado a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, De Castro indica que “García Luna se salió de la presunta conspiración -para trasegar drogas- por lo que el encausamiento de 2019 ya está prescrito”.

La semana pasada el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Corte y al juez Brian Cogan, un extenso documento en el cual sostienen que García Luna desde que fue funcionario público federal, de 2001 hasta 2012, y después como civil hasta 2019; colaboró con el Cártel de Sinaloa para el trasiego internacional de narcóticos.

Antes de la aseveración del Departamento de Justicia que matiza que las acusaciones las podrá demostrar a la Corte en juicio con un jurado calificador, la defensa el abogado De Castro solicitó a Cogan anular 4 cargos de los 5 que el achacan a su defendido.

A quien fuera amigo, asesor, confidente, mano derecha y Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos le imputa 4 delitos por narcotráfico y uno por mentir a un agente federal.

El desestimar las acusaciones de conspiración para exportar drogas ilegales a Estados Unidos “es una decisión legal que puede ser resuelta por esta Corte antes de un juicio”, enfatiza De Castro en el memorando y técnicamente exigiendo a Cogan que emita un fallo al respecto.

Los fiscales federales que imputan a García Luna los cargos federales mantienen el argumento de que el acusado siendo director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, Secretario de Seguridad Pública con Calderón y luego como civil hasta ser detenido en 2019, siempre estuvo coludido con una fracción del Cártel de Sinaloa, encabezada por Joaquín "El Chapo" Guzmán, en aquel momento.

De Castro también argumenta “que será una enorme pérdida de tiempo y dinero” el juicio contra su cliente -calendarizado para el 9 de enero de 2023- y que los fiscales calculan durará unos dos meses.

La defensa de García Luna indica a la Corte que no tiene duda de que los fiscales puedan tener mucha información de que entre 2014 y 2019 el acusado haya tenido contacto con algunos narcotraficantes de Sinaloa, pero reitera que este argumento ya prescribió.

“La solicitud de García Luna a desechar los cargos invita al gobierno a presentar algún argumento que pueda establecer en un juicio que después de 2012 continuo su presunta participación con el Cártel de Sinaloa; el gobierno no lo hecho y no lo ha hecho porque no puede”, subraya el abogado en el memorando entregado a la Corte.