Joven narra cómo los vapeadores la mandaron al hospital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La usuaria de Twitter Nicole compartió su experiencia con los vapeadores o cigarros electrónicos, al punto que tuvo que ser hospitalizada por fumarlos.

“Creo que aquí haré más punch que en Instagram, así que les voy a contar por qué de verdad quiero enseñar la mierda que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar”, comenzó su narración en redes sociales.

Mencionó que una semana antes tuvo que ser hospitalizada por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias que es tener una perforación en la tráquea o pulmón que le causó mucho dolor, no poder respirar y tener burbujas de aire entre sus capas de la piel.

“Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, indicó Nicole.

Comentó que esperó dos días a ver si la fuga se le cerraba solita “y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro, yo tampoco creó que me pudiera pasar esto por el vape”, añadió.

Señaló que consideró que eso no le iba a pasar a ella, pues no fumaba tanto.

“Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO. Hasta el cigarro es mucho mejor, pero neta estas madres ni sabemos de qué están hechas”, indicó.

Agregó que tampoco saben qué se están metiendo en los pulmones y cada vez hay más casos como el de ella, por si quieren investigar.

“Y chance nadie me pela, pero al menos los que me conocen, por favor déjenlo, this shit is real hard shit, duele y sientes que te vas a morir, porfa investiguen y déjenlo”, recomendó.

Las respuestas en redes sociales fueron muy variadas, entre quienes no creyeron que vapear causara enfisema subcutáneo y pueden ser otras cosas, hasta quienes compartieron su experiencia de haber fumado “maskking” o el que se debe rellenar que, de acuerdo con una usuaria, contiene glicerina, propilenglicol y sabor.

Otros compartieron que usan los desechables, que son más adictivos, o en equipos mecánicos y mods sin usar ni la tercera parte de la nicotina en sus líquidos que lo que trae un desechable.

“Yo uso mods y solo tiene 3 mg de nicotina y no he tenido problemas”. “El problema no es lo que lleven, cualquier cosa que entre a tus vías respiratorias que no sea aire va a dañarlas tarde o temprano, y que no te haya pasado es cuestión de suerte”, comentaron algunos.

Otros consideraron que hasta el esmog te daña y si vapeas es como nebulizarte. “Más allá de esto, sano no es y no será nada que no sea natural, pero es mejor que el cigarrillo y más seguro”, a lo que le respondieron que lo mejor es que nada que no sea oxígeno no entre a los pulmones y ya está, pues no está siendo muy inteligente usándolo solo porque sea menos perjudicial. “Lo inteligente es no perjudicarte con cosas innecesarias”.

Jsdjd pero el mismo smog de la calle te daña. Si vapeas lo que dicen ellos es como nebulizarte. Depende mucho también si forzas la resistencia y quemas el algodón.



Mas allá de esto, sano no es y no será nada que no sea natural, pero es mejor que el cigarrillo y más seguro. — qq uD83DuDC00 (@juccyo) November 6, 2022

Recientemente en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria máxima por su uso y se prohibió la circulación y comercialización de estos productos que contienen acetato de vitamina E, que puede provocar enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte.