“Que no haya impunidad, que sea quien sea, se castigue”: AMLO pide aclarar feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los últimos casos de feminicidio se deben denunciar, castigar “y que no haya impunidad, que sea quien sea, se castigue”.

Llamó a que exista una división entre presuntos delincuentes y autoridades, y que se evite la protección.

El que se oculten las cosas, el que se quiera proteger a delincuentes (…) Se fortalece la institución cuando se actúa con rectitud, cuando no hay impunidad, cuando no hay corrupción, cuando no hay amiguismo, cuando no hay nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política”.