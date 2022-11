Una rata pasea sobre cartones de huevo en un supermercado de Yucatán y se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En redes sociales, un usuario publicó la imagen que fotografió del momento en que una rata paseaba sobre los cartones de huevo de una tienda de autoservicio en Ciudad Caucel, Yucatán.

El joven dio aviso de lo que ocurría a uno de los empleados, pero la respuesta de éste fue intentar que borrara la fotografía que había tomado.

Después se salió del supermercado y cuando volteó vio al trabajador agarrar a la rata para llevarla afuera del establecimiento.

“Walmart Caucel… me la acabo de topar y el encargado me quiso obligar a borrar mi foto. Doña rata parecía estar cargada porque se dejó trasladar afuera por el de seguridad”, escribió el usuario Jorge Luis Manzano Ávila en su cuenta de Facebook.

Usuarios de redes sociales comenzaron a hacer burlas sobre lo ocurrido, diciéndole que hubiera comprado cartones de huevo para la reventa.

“Wow qué asco y antier fui a comprar huevos”. “Sí, en eso andan igual en Aurrera”. “Qué todo Mérida se entere”. “Hay muchas enfermedades en el orín y el excremento de estos animales, mucho cuidado a todos, deben lavar las cosas llegando del super”. “Si con gente sale, me imagino cuando está cerrado”, comentaron algunos usuarios.

Uno de ellos comentó que debió haber negociado con el encargado si subía la foto o no a sus redes sociales.

“Ya está rolando tu publicación, en varias páginas… Ojalá hagan algo, que les caiga salubridad”. “Ya te volviste viral Jorge Luis Manzano Ávila, si querías ser tendencia hubieras hecho video”. “Yo fui promotora y me tocó ver una tarántula e igual ratas, no solo en los Aurrerá, igual en otros super”. “No manches, repórtalo a secretaría de Salud”, comentaron unos más.

“Y eso que no has visto las bodegas, las peores son los de la Mega Soriana, las de Soriana Gran Plaza, Aurrerá Progreso, Aurrerá Francisco Montejo y la Soriana centro, allá las ratas hasta nómina cobran, viven dentro de las cajas y hasta dan a luz en los anaqueles”, mencionó otro. Uno más comentó que no sabía por qué tanto alboroto si esos animales son muy comunes en el estado, por el clima.