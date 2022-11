AMLO tunde de nuevo a participantes en la marcha por el INE, pero desea “que les vaya bien”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra quienes se manifestarán en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) al llamarlos hipócritas, clasistas, racistas, aspiracionistas y a quienes vienen de abajo son ladinos que se desclasaron; aunque celebró que la marcha no llegue al Hemiciclo a Juárez, “no se iban a sentir cómodos ni el benemérito iba a estar muy contento que digamos”.

Al mismo tiempo afirmó que estará pendiente de la manifestación y les deseó “que les vaya bien”, además de que el Monumento a la Revolución es mejor sitio para ellos que el monumento a Benito Juárez, luego de que esta semana también recordó que muchos de los que se manifestarán son antijuaristas.

El presidente refirió que en el periodo neoliberal “se habló mucho de la sociedad civil, de los independientes, de los que no tenían partido, incluso repudiaban a los partidos, puro choro mareador, y ahora no, (en la marcha) van a estar agarrados de la mano, todos, y eso es muy bueno porque mediatiza; la simulación no ayuda, son tiempos de definiciones”.

Celebró que se den este tipo de manifestaciones porque, afirmó, se demuestra que México es un país democrático y se garantiza el derecho a disentir; y en segundo lugar porque se quitan máscaras, se combate la simulación y hay definiciones, porque antes “habían hasta partidos paleros para simular que había democracia”.

También en el contexto de estas manifestaciones, ofreció disculpas a quienes no piensen igual que él pero, dijo, pretender lo contrario sería una dictadura y justificó que en el país se lleva a cabo una transformación y por lo tanto hay dos grupos con proyectos diferentes.

“Pero somos distintos, a ellos los mueve el interés por el dinero, ese es su verdadero dios, nada más que son muy hipócritas, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores sabiondos, son también déspotas, son de los que maltratan a sus trabajadores. Muchos vienen de abajo pero se vuelve ladinos, se desclasan, olvidan sus orígenes, a veces esos son hasta peores”, reprochó.

De nuevo se lanzó contra Roger Bartra al afirmar que “es como los que vienen de la izquierda y luego se pasan al conservadurismo como Bartra, que era miembro distinguido del Partido Comunista, además buen intelectual en mis tiempos”.

Garantizó que dará todas las facilidades para esta manifestación a cualquiera que sea el destino, “es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de manifestación, que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia porque no se permitía la libre manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas, durante siglos”.

Añadió que se trata de un derecho conquistado por los movimientos sociales y democráticos, porque la libertad no se implora, se conquista. “Nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es que bloqueen plazas y prohíban hacer manifestaciones”.

El presidente recordó que hace entre ocho y 10 años en Yucatán “un gobernador, que no voy a mencionar porque ya falleció, nos mandó a tirar huevos, convocamos a una reunión, Arnaldo Córdova, José Agustín Ortiz Pinchetti, que está enfermito y que deseo que salga adelante, y de repente llegan al salón unas señoras con sus morrales atravesados y una encabezando más y me señala y empiezan a sacar del morral huevos y a tirar, Arnaldo y José Agustín se pegaron a la pared, como iban sobre mí me dejaron totalmente bañado con huevo”.

Por ese tipo de hechos, dijo, no se debe olvidar la historia “que es la maestra de la vida y entonces no podemos nosotros, es un asunto de convicción, de principios y por eso hay que dar todas las facilidades para que se manifiesten en el monumento a la Revolución”.