"No a la destrucción del INE", reclama José Woldenberg en el mitin contra la reforma de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx) — “No a la destrucción del INE”, exclamó José Woldenberg, orador único en la manifestación de organizaciones que se oponen a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, sí a un México democrático”, dijo el primer presidente del Instituto Federal Electoral, antecedente del INE.

En su discurso, Woldenberg llamó a todos los grupos parlamentarios, sin exclusiones ni excepciones, “los que conforman las Cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades, a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro pais a una etapa venturosamente superada: la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo”.

En el arranque de su discurso, Woldenberg expresó que el motivo de la concentración en el Monumento a la Revolución y otras ciudades es claro y trascendente: “defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la trasmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades”.

Discurso completo de José Woldenberg el día de hoy en el Monumento a la revolución en Cdmx… #INENoSeToca pic.twitter.com/GtrDqbi5UM — Aram Barra (@AramBarra) November 13, 2022

México, aseguró, no merece una reforma constitucional en materia electoral y impulsada por una sola voluntad.

“Hay importantes lecciones en el pasado: las reformas que fueron fruto de voluntades colectivas forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el acuerdo”.

En ese contexto, Woldenberg planteó que México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un listado confiable, cuyas credenciales, destacó, se han convertido de facto en cédulas de identidad ciudadana.

“México viviría conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país”, sostuvo.

El expresidente del órgano electoral expuso que las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato: padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales, conteo pulcro de los votos y resultados preliminares la misma noche de la elección.

“El día de hoy refrendamos nuestro profundo compromiso con la democracia y por ello defendemos un sistema electoral que nos cobija a todos y que permite la coexistencia de la diversidad y la sustitución de los gobiernos por vias pacificas y participativas. Ese es el México que queremos: un México para todos, un México cuya diversidad cuente con un formato para su convivencia y competencia”, dijo Woldenberg.