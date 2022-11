AMLO dice que acusará con el Papa a "aspirantes a fifís"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que hasta la Iglesia católica actúa —no toda— en contra del papa Francisco, luego de la convocatoria a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Lo de la marcha, es que no hubo un personaje famoso que no convocara a la marcha: articulistas, intelectuales orgánicos, organizaciones empresariales, no todas. Bueno, hasta la Iglesia católica, que está actuando —no toda, desde luego— en contra de ese gran papa Francisco”, dijo en alusión a algunos eclesiásticos.

En torno a la diferencia que hizo con el Papa y algunos religiosos señaló que se trata de “un papa progresista, defensor de los pobres, no de los potentados, no de los oligarcas, no de los corruptos, no de los antidemocráticos”.

Agregó: “El papa Francisco es el dirigente mundial más consecuente en nuestros días en cuanto a la defensa de causas justas. Por eso ya los voy a acusar a los que están defendiendo a estos potentados y fifís y aspirantes a fifís”.

El mandatario federal apuntó que lo que más les molesta a quienes participan en manifestaciones como la del domingo es que “no son fifís, sino son aspirantes a fifís” y remató: “pero siempre garantizando las libertades de todos.