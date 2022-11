AMLO exhibe lista de "demócratas" que asistieron a la marcha en defensa del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una lista de 35 personajes, además de la arquidiócesis de Xalapa, que asistieron a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, entre ellos el exmandatario federal Vicente Fox, a quien llamó “delincuente electoral confeso”.

“Ahora vamos con los que participaron, los demócratas, todos esos han participado en fraudes electorales: Fox, es un delincuente electoral confeso ¿o no? ¿O estoy diciendo mentiras? Nada más que está muy difícil que los medios de comunicación, un articulista, lo exponga, porque tendría todas las pruebas. Existen todas las pruebas. Él mismo declaró que había cargado los dados en el 2006, son sus palabras. ¿No tendrás grabado algo? Que se arrepiente de no haberme desaforado, pero hay uno que dice cómo no voy a cargar los dados y lo volvería a hacer”, indicó.

Enseguida mencionó a algunos de los asistentes: “La señora de Calderón (Margarita Zavala), demócrata, con respeto a ella, no voy a ampliar mi comentario. La señora Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, tampoco voy a ampliar mi comentario, no hace falta. Santiago Creel, imagínense, el presidente del PAN”.

Elba Esther Gordillo

Foto: Montserrat López

De Elba Esther Gordillo, a quien también llamó de forma irónica “demócrata”, dijo: “le voy más porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Woldenberg. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer, fue un striptease político del conservadurismo político en México”.

El mandatario federal consideró que la manifestación “es muy buena porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna; el error histórico de que se va franco y se queda el franquismo y nadie dice nada y se quedan callados; en chile sale Pinochet, pero se mantiene”.

Cuestionó que Roberto Madrazo y Fox se manejen como demócratas; al orador de la manifestación, José Woldenberg, lo acusó de convalidar fraudes electorales cuando estuvo en el entonces IFE.

Claudio X. González

Foto: Montserrat López

Al mencionar al exdirigente de Coparmex Gustavo de Hoyos, dijo que era una imagen “buenísima”, porque se trata de un sector del PAN “y que me fue a acusar con el rey. Claudio (X. González) ya sabemos, los que participaron en el fraude de 2006. ¡Ah! el exgobernador de Morelos por el PAN. Miren esto, Roberto Madrazo, demócrata. ¡Uuhh! otro demócrata, es el de 'copelas o cuello' (Javier Lozano) ¿Se acuerdan de lo de Coopelas o cuello? Y el que destruyó la compañía de Luz y Fuerza, despidió a 40 mil trabajadores electricistas. ¡Miren! 'Alito', demócrata, ¿está Moreira también? No pues también, puro demócrata”.

Roberto Madrazo

Foto: Montserrat López

A José Narro lo criticó por pasar de ser rector de la UNAM a "matraqueo" del PRI; también mencionó a la priista Beatriz Paredes.

Al señalar a participantes de la iglesia, el presidente consideró que “está dando frutos el debate y ayuda a purificar la vida pública, a hacerla más transparente. Todo lo que está saliendo eso es muy bueno”.

En la lista que se exhibió están:

José Woldenberg, quien leyó un mensaje en el Monumento a la Revolución

Vicente Fox

Margarita Zavala

Elba Esther Gordillo Morales

José Narro Robles

Claudio X. González

Claudia Ruiz Massieu Salinas

Emilio Álvarez Icaza

Miguel Ángel Osorio Chong

Marko Cortés

Alejandro Moreno

Donaldo Colosio Riojas

Jesús Zambrano Grijalva

Jesús Ortega Martínez

Roberto Madrazo Pintado

Fernando Belauzarán

Santiago Creel

Manuel Clouthier

Laura Zapata

Sergio Mayer

Joaquín Cosío (El Cochiloco)

Carlos Alazraki

Lía Limón

Sandra Cuevas

Mauricio Tabe

Santiago Taboada

Jorge Triana

Lorenzo Lazo

Javier Lozano Alarcón

Miguel Treviño (Nuevo León)

César Hank Inzunza (Baja California)

Juan Manuel Gastélum (Baja California)

José Guadalupe Osuna Millán (Baja California)

Maru Campos (Chihuahua)

Arquidiócesis de Xalapa