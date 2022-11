Así respondió AMLO a la mujer que lo llamó “indio de Macuspana” en la marcha a favor del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprodujo el video de la mujer que lo insulta durante la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), pues consideró que, en el fondo de dicha manifestación, está el racismo y el clasismo.

“Es una manera de pensar que además yo respeto, porque en una dictadura se obliga a que todos piensen de la misma manera y no en una democracia, se tiene que garantizar el derecho a disentir. Quiero que la pongan porque da una idea de cómo ciertos sectores…”, dijo.

Previo a exhibir el video, el mandatario federal pidió “cuidar” a la manifestante y le envió un mensaje: “Tiene todo mi respeto, todo mi respeto. Le mando un abrazo, la quiero, se lo digo sinceramente, porque el hombre es producto de circunstancias, el hombre y la mujer, todos somos producto de circunstancias, y no somos perfectos, solamente el Creador es perfecto”.

En el video se observa a una mujer que pide que se haga ruido en la manifestación y se lanzó contra el presidente entre insultos: “Indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo”.

“Indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato te quita lo naco. ¡Pendejo!”.



Qué pedo la violencia, el odio, el racismo, el clasismo y la ignorancia.



Es lógico: un racista dirige el INE, personas racistas y clasistas marchan para defender ese INE. pic.twitter.com/usO814RPo5 — Alejandro Barraza ? (@mauuBarraza) November 14, 2022

En otro video, la misma señora vuelve a arremeter contra el mandatario.

El mandatario federal también pidió poner un mensaje de Twitter en el que se lee la frase: “Y si le decimos al INE que solo puede votar con preparatoria terminada y pumm se acabó Morena”.

Enseguida expuso que ese tipo de publicaciones se dan “porque supone que Morena es el movimiento de los pobres y entonces los que ya terminaron la prepa son los que tienen más oportunidad. Todo esto es además hasta relativo. Yo gané con votos de la clase media, de los jóvenes, de las mujeres con los votos de los académicos. Pero esta es la mentalidad, este es el fondo del asunto”.

Cuestionó que el voto del empresario Claudio X. González no puede valer lo mismo que el de un campesino, “no lo expresan porque son muy hipócritas, simulan”.

También calificó que el éxito de la movilización de este domingo, que coincidió con su cumpleaños, es que la mayoría de la gente no participó, “no pudieron, no quiere decir que no vayan a poder, tienen que volver a convocar (…) Qué bueno, y seguir luchando, adelante y en buena lid y hay libertades plenas. Pues eso es todo lo que salió y muchas otras cosas”.