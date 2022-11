CNDH acusa al consejero Saavedra de "burla y discriminación" hacia Piedra Ibarra por video en redes

La @CNDH por oficio me pide explicación de tuitear este video donde un lindo panda rojo está tratando de asustar a una piedra y la piedra no reacciona. Yo digo que el video es lindo. Creo que l@s 6 alt@s funcionari@s de la CNDH me acosan por otra razón y no por el video https://t.co/1FAnUk4KuT pic.twitter.com/MNDonwbmvn