Gobierno de la CDMX niega sabotaje por encendido de fuentes durante marcha a favor del INE

Ciudad de México (apro).– Asistentes a la marcha del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que llegó al Monumento a la Revolución denunciaron que les prendieron las fuentes danzantes para mojarlos. Aseguraron que se trató de un sabotaje.

En algunos videos compartidos en redes sociales se ve cómo la gente tapa con sus pies las salidas del agua para evitar que moje a la gente. Los asistentes consideraron que se trató de una medida de “disuasión”.

Fue la periodista Fernanda Familiar la que compartió un video denunciando que el gobierno de la Ciudad de México había prendido las fuentes danzantes del Monumento a la Revolución.

“Prendieron las fuentes en el Monumento. #ElINENoSeToca FF”, señaló Familiar en sus redes sociales.

Prendieron las fuentes en el Monumento uD83DuDE31uD83DuDE31#ElINENoSeToca

FF pic.twitter.com/JZDD8nixhr — Fernanda Familiar (@qtf) November 13, 2022

Mientras los manifestantes coreaban la consigna “el INE no se toca”, también cubrían las salidas del agua.

Uno de los asistentes a la marcha aseguró a SDP Noticias que las fuentes estuvieron prendidas desde que él llegó al Monumento a la Revolución hasta que se fue, pues se plantó ahí desde el inicio.

Señalaron que fue un intento de sabotear la marcha, pero ni con eso ni con el doble no circula por la contingencia ambiental pudieron parar la marcha por el INE.

Los héroes que taparon la salida de agua en las fuentes en el Monumento a la Revolución. uD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/OnqBNjBbAk — Clausinea ® (@Clausinea) November 13, 2022

Alrededor de las 7:23 de la noche, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que el encendido de las fuentes es automático y está programado de lunes a domingo de 09:00 a 19:00 horas y que el domingo 13 de noviembre, al recibir la solicitud de la Secretaría de Gobierno se suspendió su funcionamiento.

Informamos que el encendido de las fuentes del Monumento a la Revolución es automático y está programado de lunes a domingo, de 09:00 a 19:00.



Este domingo, al recibir la solicitud de la Secretaría de Gobierno, se suspendió su funcionamiento. — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) November 14, 2022

En el caso de la contingencia ambiental, el 12 de noviembre se anunció que esta se presentaría en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo que fue, para la oposición, otro intento de sabotaje para la marcha en defensa del INE.

Por eso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la contingencia no estaba relacionada con la marcha en defensa del INE y que tampoco existía un intento de sabotaje de su parte, pues la medida es acordada por un grupo técnico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) y no por ella de manera particular.

“Para aquellos que, por lo visto, están desinformados o difunden falsedades por mala fe, las contingencias ambientales las establece un grupo técnico de la @CAMegalopolis con las secretarías del medio ambiente federal, de la Ciudad y del Edomex. Los datos son públicos y abiertos”, escribió en sus redes sociales y compartió el tuit donde dio aviso de la contingencia.

“La @CAMegalopolis activó contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México”, informó.