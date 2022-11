Padres de Debanhi procederán legalmente contra el payaso Platanito por burlarse del feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Luego de un chiste que el payaso Platanito hizo sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, los padres de la joven dijeron que procederán legalmente contra Sergio Verduzco, como se llama el comediante.

“Tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados y le pedimos a la gente que no siga este tipo de situaciones. Son cosas muy delicadas, son feminicidios, sigue habiendo desaparecidos, la fiscalía nos sigue mintiendo. En Nuevo León, en Morelos, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, siguen jugando con los dolores ajenos de la gente”, indicó el señor Mario Escobar, en una transmisión de Youtube de 36:13 minutos.

Mario Escobar consideró que no se vale que personajes como Platanito estén lucrando con el dolor ajeno. Dijo que los tomó de sorpresa esa situación, porque en la actualidad todo se sabe por las redes sociales, por lo que exigieron a las autoridades ver qué procede.

“El día de hoy (13 de noviembre) nos enteramos de que un personaje llamado Plátano o Platanito, que es una persona que se dedica a hacer chistes, que se dedica a lucrar con el dolor ajeno, como mucha gente lo hace. Ahora nos toca a nosotros responderle a este señor, que estamos molestos con él”,

Su esposa consideró que a lo mejor el payaso ya había hecho esa clase de videos y acaba de enterarse que él hace su show y lucra con el dolor de las personas y eso no es correcto, porque no se ha puesto en los zapatos de ellos y si lo hiciera, le molestaría.

Hay temas de los cuales ,considero yo , que no hay forma de hacer ni un sólo chiste uD83DuDE12uD83EuDEE0uD83EuDD10uD83DuDE4AuD83EuDDD0 #DebanhiEscobar #Platanito #Monterrey pic.twitter.com/BBojBYDa0O — JUANGABRIELA??JACKSON uD83DuDD34 (@YoZhoy) November 13, 2022

“Debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida. ¿Qué es eso de hacer un show diciendo que Debanhi estaba en una cisterna, que se ahogó si en Monterrey no hay agua? ¡Por Dios! Es una burla lo que usted está haciendo. Estoy muy molesta con usted señor payaso. Como madre estoy muy enojada”, comentó.

El señor Escobar recordó que no es la primera vez que Platanito hace algo así, pues ya antes se burló de la tragedia de los niños de la Guardería ABC, en Hermosillo Sonora.

“Si ya te pasó eso con la Guardería ABC, con el kinder, a ver qué pasa con esto, porque no se vale que sigas lucrando con cosas como ésta. No nos vamos a dejar, Platanito. No sé qué diminutivo ponerte Platanito.

“Eres un cobarde al estar diciendo eso de mi hija, por decir uno, dos, tres por Debanhi, uno, dos, tres por Debanhi, que dónde está Debanhi, que está en la cisterna. Eres un cobarde al decir que se ahogó Debanhi y qué raro porque no hay agua. Eres un cobarde y todavía le mientas la madre al que lo suba (el video). Pues bueno, ya lo subieron y aquí estamos para darte la cara”, comentó y exigió que lo vuelvan a correr del país.

Conavim exige que Platanito se disculpe

Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) exigió una disculpa por parte de Platanito, después de que hiciera un chiste sobre la muerte de Debanhi, quien fue encontrada el 21 de abril pasado en una cisterna del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

“Desde la #CONAVIM reprobamos la burla de la tragedia ocurrida a #Debanhi. Exigimos una disculpa pública del payaso ‘#Platanito’ por la burla que hizo y se baje inmediatamente de las redes este mensaje. @CEAVmex”, indicó en redes sociales.

Desde la #CONAVIM reprobamos la burla de la tragedia ocurrida a #Debanhi. Exigimos una disculpa pública del payaso “ #Platanito ” por la burla que hizo y se baje inmediatamente de las redes este mensaje. @CEAVmex — CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) November 14, 2022

De igual manera, la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV) lanzó un hilo de Twitter donde señaló que las expresiones del personaje Platanito sobre el feminicidio de Debanhi no solo revictimizan y afectan a la familia Escobar Bazaldúa, sino que también envían un mensaje de permisibilidad ante un crimen reprobable.

“Desde la @CEAVmex exigimos a la persona que interpreta a este personaje ofrecer una disculpa pública y capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos; exhortamos a la sociedad a no reproducir ni difundir este material”, pidió.

Añadió que como parte de su compromiso con las víctimas y en acuerdo con la familia de Debanhi presentaron una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que realice las acciones correspondientes buscando evitar la repetición de este tipo de discursos.