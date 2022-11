AMLO aplicará "plan B" si rechazan su reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En caso de que no se apruebe la reforma constitucional en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé enviar una iniciativa de cambios a la ley en la materia, como plan B, porque no requiere las dos terceras partes de votación.

“Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer una reforma a la Ley Electoral, que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal (por la población), que no haya legisladores plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe de acuerdo a lo que establece la construcción la posibilidad de hacer una reforma a la ley. Lo ideal sería hacer una reforma constitucional, pero son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia”, acusó.

El mandatario federal destacó que la oposición busca apresurar la votación de su iniciativa que, adelantaron, no pasará porque Morena y sus aliados no alcanzarán los 334 votos que necesitan en la Cámara de Diputados, lo cual consideró no es fácil también en el Senado, las dos terceras partes.

Aunque prevé este plan B, el presidente pidió al que llamó “agrupamiento progresista” no dejar de luchar, “porque empezar a dejar de luchar es como empezar a morir”, afirmó.

Con la reunión que tuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador de Morena Ricardo Monreal, el presidente afirmó: “Yo no mando mensaje ni tengo palomas mensajeras. Adán es mi amigo y sabe hacer su trabajo y lo hace bien”.

Agregó que con la decisión que se tome en torno a la reforma, “aquí cada quien asume su responsabilidad y tiene que actuarse a partir de principios, de ideales y nunca olvidar jamás que el pueblo es el soberano, es el que manda”.

Dijo que quienes voten en contra de su iniciativa es porque quieren que se sigan destinando 20 mil millones de pesos al INE y que un consejero gane hasta 300 mil pesos.

“Y que sí se van a casar se les dé una compensación y queremos que viajen por todo el mundo y por eso deben de tener 20 mil millones, además para poder contratar como asesores a articulistas o intelectuales orgánicos. Queremos eso y queremos también que no sean 300 diputados sino 500 y queremos que sólo 300 sean electos y que 200 los elijan nuestros líderes de partido, porque nos gusta que nuestros líderes nombren a sus achichincles, familiares y amigos”, dijo López Obrador.

Añadió: “Y queremos también que no sólo se tenga un Instituto Electoral sino 32 hechos a imagen y semejanza del central, para que en vez de 20 mil se gasten 30 mil millones. Además, queremos que en vez de nombrarlo nosotros a los consejeros, a los magistrados del Tribunal los nombren los dirigentes y se repartan como ha sido siempre: tres para uno, tres para otro y uno para partido pequeño. Y que sean obedientes, los queremos alineados a los potentados, no que sean servidores nuestros, no que representen al pueblo sino que representen a Claudio X. González, a Elba Esther, a Fox, a Chong, a Calderón, a Krauze, a Aguilar Camín, a Madrazo. Y que además no tengan empatía con el de Macuspana”.

Reprochó que la gente no quiere eso y “cómo yo sé, porque además tengo encuestas de lo que quiere la gente, ni modo que ya se reunieron en Las Lomas, en una mansión se pusieron de acuerdo y dieron instrucción a legisladores y ya no pasó la reforma y a brindar con champaña, ganamos, no, no, vamos a seguir luchando”.