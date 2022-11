"Creo que me excedí” con el cálculo de los asistentes a la marcha por el INE, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó a quienes marcharon en defensa del INE, y afirmó que la mayoría son corruptos, creyeron que iban a una kermés y, a quienes están detrás, los acusó de querer mantener al instituto como está porque son capaces de imponerse mediante el fraude.

El lunes, el mandatario estimó que asistieron 60 mil personas a la marcha, lo que era el equivalente a la mitad del Zócalo, este martes rectificó: “Yo creo que me excedí” en la cantidad de participantes.

Este martes, López Obrador señaló que su movimiento viene de la lucha democrática, “nosotros nos hemos enfrentado siempre al fraude electoral, hemos padecido a todos esos: A Madrazo, Elba Esther, a Fox, a todos, puro delincuente electoral, puro mapache electoral confeso, pueden engañar a otros (…) Es una vergüenza que quieran mantener un sistema antidemocrático y que salgan a marchar por eso, pero no tienen conocimiento de lo que se trata”.

Sobre el resto de la población que marchó, dijo: “También fifí fifí no crean que había muchos eh, esos no dan la cara, esos están pendientes de cómo está, hay una minoría fifí, la mayoría son aspirantes a fifí o creen que van a una kermés, había una señora (con un letrero) que ´soy totalmente INE´, digo con todo respeto, o esa totalmente palacio, pero es acá totalmente INE y los lentes de super lujo, pero no muchos eh”.

A dos semanas de su informe por el cuarto año de gobierno, dijo sentirse muy contento y satisfecho porque su proyecto ha avanzado y una muestra de que existen dos proyectos de nación, contrapuestos, es la marcha en defensa del INE, “no hay espacio para la simulación y eso me da mucho gusto, imagínense que marchen juntos Madrazo, Elba Esther, Fox, Chong, Woldenberg, Lozano, Claudio, Gustavo de Hoyos”.

De quienes se oponen a su iniciativa, afirmó, lo que en el fondo les molesta es perder sus privilegios, “que ya no puedan robar porque son muy corruptos, muy clasistas, muy racistas. Eso los trae muy molestos y quieren regresar por sus fueros y son capaces, porque ya lo han dicho, de imponerse mediante el fraude”.

Lo que sucedió con la manifestación del domingo, dijo, es realmente algo excepcional, “¿quiénes marchaban en México?”, cuestionó, por esa razón los llamó a volver a convocar a una movilización.

El presidente insistió en exhibir lo que se escuchó en la marcha: “A una señora ‘¿por qué viene a marchar? Porque me quieren a quitar el INE, sí, me van a quitar mi credencial’”, por lo que pidió que se informe los elementos básicos de su iniciativa, “porque manipulan mucho (…) Desde luego los oligarcas, que son los patrones, pero el conducto son los medios de información. Es increíble el nivel de manipulación y el efecto que tienen todavía”.