Diputado panista acusa que lo retuvieron en aeropuerto de EU por alerta pedida por Samuel García

MONTERREY, N. L., (apro).- El coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Carlos de la Fuente, denunció que el pasado viernes fue retenido dos horas en un aeropuerto de Chicago por una alerta migratoria que pidió el gobernador Samuel García, a quien tildó de cobarde.

Dijo que fue pasando a segunda revisión en el área de Migración, durante un par de horas, para pedirle información, al llegar y al salir en la terminal de aquella ciudad, luego de acudir a un juego de futbol americano de Vaqueros de Dallas, revisión que le provocó afectación emocional a sus hijos, que presenciaron el proceso.

“En un viaje familiar, este fin de semana, por agradecimiento del Gobernador, me pasaron al cuartito, en el vecino país de Estados Unidos, dos horas esperando porque pusieron una alerta migratoria de parte del Ejecutivo (estatal). Saben que a mí no me van a doblar, pero tristemente estaba con mis hijos. Es algo que ves, cómo manejan la cobardía, cómo se van con el eslabón más débil y eso yo no lo voy a permitir”, reveló.

El albiazul dijo que las acciones de hostigamiento que ha recibido del mandatario junto con el que fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, Carlos Mendoza, son las mismas que han experimentado otros legisladores y alcaldes que no se pliegan a sus designios.

Este episodio forma parte de la ya prolongada confrontación del mandatario de Movimiento Ciudadano con el PRI y el PAN, aliados en la entidad, a quienes García acusa de querer imponerle un fiscal General a modo.

También se han distanciado debido a que los partidos acusan a García Sepúlveda de retener recursos estatales y federales que deben fluir a los municipios, como represalia por los ataques que recibe en el Congreso local.

En meses pasados la UIFE dio a conocer que investigaba a De la Fuente, junto a su esposa, por presunto enriquecimiento inexplicable.

El diputado panista explicó que en el mes de mayo a él y a otros políticos que se han confrontado con el mandatario, les cayeron auditorías a sus empresas de parte del Sistema de Administración Tributaria Federal, por petición del titular del SAT estatal Félix Arriata quien, a su vez, es investigado por la Fiscalía estatal por delitos aún no dados a conocer.

Luego de estas acciones se canceló la posibilidad diálogo entre el Ejecutivo estatal y la fracción albiazul sobre el presupuesto que próximamente será enviado al Congreso, dijo De la Fuente Flores.

“Involucran a mi esposa y ya involucraron a mis hijos. Creo que ya es lo más corriente y vulgar que puede hacer un gobernador y es el que tenemos en Nuevo león, un gobernador vulgar corriente e insisto es un cobarde, porque se mete con las familias de los diputados”, señaló.

Mencionó que este martes, los presidentes del PAN y el PRI en la entidad presentaron una solicitud para someter a juicio político al secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco y a la titular del Periódico Oficial del Estado por abstenerse de publicar en tiempo y forma los decretos que envía el Congreso Local al Gobierno estatal para su debida impresión y difusión en el órgano oficial.