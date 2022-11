Monreal aclara que no se puede modificar al INE reformando leyes secundarias con “plan B” de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, aclaró que para modificar el número de integrantes del Congreso y la composición del Instituto Nacional Electoral, se requiere de una reforma constitucional y no se podría hacer con un “plan B” reformando leyes secundarias, como plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que por la vía de las reformas a la ley tampoco se podrían modificar los principios de representación proporcional y mayoría relativa.

Podrían hacerse modificaciones secundarias, pero no fundamentales”, consideró el legislador.

Monreal dijo que es previsible que en caso de que la mayoría de Morena en el Congreso apruebe reformas a la ley que requieren de mayoría simple, los grupos de la oposición, quienes componen el 33 por ciento de las Cámaras, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como hicieron en el caso de las leyes secundarias en materia de seguridad pública.

El líder parlamentario de Morena evitó hablar sobre el sentido de su voto si el presidente presenta una iniciativa de reforma que no sea constitucional para transformar la ley electoral.

“No me adelanto a mi voto, pero actuaré en congruencia. Siempre lo he hecho”, dijo.

Creo que podría modificarse la Ley de Medios de Impugnación o la Ley Electoral, porque esas no requieren mayoría calificada”, comentó.

Monreal consideró que el “plan B” que anunció el presidente en la mañanera es similar a lo que ocurrió con la reforma eléctrica, pues en este caso tampoco tendrán posibilidad de construir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, necesaria para cambiar la Constitución.

“El presidente del PRI siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad y la agresión, sobre todo del estado de su origen (Campeche), sigue persistente, y eso aleja la posibilidad de acuerdos; por eso no creo que el PRI acompañe la reforma y, sin el PRI, no se lograría la mayoría constitucional”, estimó.

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena descartó que la marcha del domingo pasado en contra de la iniciativa de reforma electoral del presidente haya influido en su fracaso, más bien, insistió en que fue la ruptura de acuerdos políticos con el PRI lo que la aniquiló.

“Yo creo que la decisión del PRI de no votar en favor de la Reforma, no era, ahora que fue la marcha sino ya desde antes, la había tomado el dirigente del PRI”, opinó.

Sobre la manifestación y el rechazo que mostró de una parte de la población a la iniciativa de reforma político electoral, Monreal dijo que Morena “tiene que aprender a escuchar”.

“Son momentos en los que creo yo no podemos actuar con arrogancia ni podemos actuar sin escuchar y sin ver lo que está pasando en el país”, dijo.