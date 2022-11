“Voy a decir cosas que no saben”: AMLO invita a su cuarto informe de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó de nuevo a su informe del 4o año de gobierno en el Zócalo, “porque voy a decir cosas que no saben”, consideró que podría llenar el Zócalo, además de que “tiene que haber nota”.

Señaló que en su gobierno “los olvidados, los humillados son los que tienen ahora atención prioritaria, preferente. Ese es el logro más importante, que se esté atendiendo a los marginados como nunca y eso voy a demostrarlo el 1 (de diciembre): se atiende a todos; se escucha a todos y se respeta a todos, pero se da mayor atención a los pobres” de quienes dijo son agradecidos y leales.

Afirmó que la lección de la historia es que se va a buscar una transformación profunda porque se trata de arrancar de raíz un régimen corrupto, “es cambiar la mentalidad de muchos, de millones, como ha venido sucediendo por lo que estoy muy satisfecho. Ese es otro logro, el de la revolución de las conciencias porque en suma con todo lo que han hecho los oligarcas, no han podido ni podrán porque la mayoría del pueblo nos apoya, pero porque nosotros apoyamos al pueblo y por eso es que digo amor con amor se paga”.

A dos semanas del informe, el presidente dijo que cómo no iba a estar contento si para el próximo año se van a destinar 850 mil millones de pesos para los programas sociales, además de que la inversión pública en los cuatro años ha crecido más del 50 por ciento. Además de que el presupuesto alcanza porque no hay corrupción, “estamos terminando el año y debemos tener en caja como 1 billón”.

Adelantó que parte del informe también será que no se han aumentado impuestos, tampoco los precios de la gasolina, además de que de no ser por los subsidios a gasolinas se tendría una inflación del 14 o 15 por ciento; y “tenemos recaudación porque la verdad y por eso entiendo el enojo que tienen. No pagaban impuestos los machuchones, los chipocludos entonces están molestos”.

En cuanto a los empleos en octubre de 2021 ya había recuperado los 20.7 millones perdidos durante la pandemia y de enero al 13 de noviembre de este año se han creado más de un millón.