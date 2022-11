La SCJN discutirá el 28 de noviembre la militarización de la seguridad pública

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 28 de noviembre la constitucionalidad del decreto que permite la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Así lo anunció el ministro presidente, Arturo Zaldívar, durante la última conferencia de prensa que realizó como titular del Poder Judicial de la Federación (PJF), quien precisó que desde el pasado 10 de noviembre la ministra Margarita Ríos Farjat presentó el proyecto de resolución correspondiente.

“Esto demuestra que el presidente de la Corte no tenía el proyecto en el cajón, sí hay proyectos que se enlistan de inmediato, si no hay proyecto el presidente de la Corte no es mago para sacar un proyecto de la manga”, dijo.

Con esto, la Corte cerrará 2022 con la primera resolución relacionada con las impugnaciones presentadas contra la militarización de la seguridad pública del país.

Sin embargo, el ministro presidente señaló que el Pleno aún no ha acordado si el proyecto de Ríos Farjat será público.