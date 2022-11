Manifestantes por el INE, desinformados y discriminadores: AMLO

Ciudad de México (apro).- Con las expresiones de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) queda de manifiesto que la desinformación se está dando más en sectores medios, afirmó en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, que usó de ejemplo a quienes dicen que su movimiento es diabólico y satánico.

También los acusa de sentirse superiores porque piensan que su voto vale más que el de un obrero, campesino o trabajadora doméstica, por lo que “uno de los actos que más me gusta de la ceremonia religiosa en la misa es cuando se hincan o nos hincamos porque es una muestra de que somos iguales. Es lo más democrático”.

Recordó que Ignacio Ramírez El Nigromante decía: “´Yo me hinco donde se hinca el pueblo´, pero estos no entienden esto, por eso aunque vayan ahí y se hinquen se les olvida que somos iguales, son muy discriminatorios”.

El presidente destacó el caso de alguien “que se supone empresario y de altos vuelos que (dijo) se echó a andar la refinería de Tula para crear una contingencia ambiental. No, y hay millones que les creen. Entonces sí es un trabajo importante que hay que seguir haciendo, pero confiando mucho en la gente, porque la mayoría de los mexicanos… es un pueblo muy politizado”.

En torno a estas expresiones también señaló que “da pena ajena cuando se ven estos casos, pero no es la regla, es la excepción, por eso ni siquiera acepto lo de la polarización, no: es una minoría, si se puede decir, de millones de personas, pero no es la mayoría del pueblo”.

Insistió en que se debe hacer este trabajo porque confía en que hasta las piedras cambian de parecer, pero que algunos de los que acudieron a la marcha en contra de la reforma electoral, “están completamente desinformados. Los fifís, esos no es por el INE, es porque les molesta el que el papel relevante ahora lo tenga el pueblo y son muy clasistas y muy racistas, esto es un debate que viene de lejos.

“Si nosotros decimos: ya no vamos a tratar este asunto, vamos a buscar la conciliación… la unidad es mantener el mismo atraso de siglos y estar formando ciudadanos susceptibles de manipulación, ciudadanos imaginarios”, dijo.