“No me meto en eso y tampoco me preocupa”: AMLO sobre confrontación entre Monreal y Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No me meto en eso y tampoco me preocupa” respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la confrontación entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el senador de Morena, Ricardo Monreal, y les pidió que eviten levitar al pensar que el pueblo los va a seguir.

Negó que este conflicto fragmente Morena, “no no no, la fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo. No hay ningún líder por importante que sea, eso que se lo aprendan, para que no vayan a levitar y se sientan como antes. Ahí vienen las masas, el pueblo detrás de nosotros, no va a ir nadie detrás de nosotros. Que no estén esperando que el pueblo los va a apoyar”.

Celebró que porque hay un pueblo muy politizado “y a veces los dirigentes no quieren aceptar esa realidad, ya los dirigentes no somos tan importantes. El papel principal lo tiene el pueblo, por eso no pueden los oligarcas conservadores con sus medios de información, con sus intelectuales orgánicos”, dijo.

El mandatario federal afirmó cada quien debe actuar de manera responsable y de acuerdo a sus principios, pero su movimiento le tiene respeto y amor al pueblo.

El presidente se pronunció aun pese a que un juez otorgó una suspensión definitiva de amparo a Monreal para que Sansores se abstenga de emitir declaraciones o publicaciones contra el legislador.