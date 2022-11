Pese a voto en favor de sancionar a Rusia, la postura de México es de paz y neutralidad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el voto en la ONU de México a favor de que Rusia pague a Ucrania los daños ocasionados por la guerra, “es una decisión de la embajada de México en Estados Unidos”, en referencia a la representación del país en el organismo internacional, pero que su postura es de paz y neutralidad.

La decisión se tomó este 14 de noviembre y fue por 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones, pero el mandatario mexicano afirmó: “yo no puedo estar pendiente de todo o que me pregunten todo o me consulten todo, hay libertades, pero el titular del Ejecutivo en México que es, de acuerdo a la Constitución, quien tiene a su cargo la política exterior sostiene que en este conflicto nuestra postura es la de la paz y la neutralidad”.

El mandatario mexicano considera que el conflicto entre Ucrania y Rusia “siento que ya va a ir descendiendo y se va hacia la paz, de todas maneras todavía hay, como en todo, los más bélicos, los más irracionales, que quieren que continúe esa guerra pero ya no hay acuerdo, no voy a decir consenso porque eso nunca ha habido en este tema tan delicado, pero ya no hay acuerdo”.

Está convencido de que si se pregunta, la mayoría de los europeos estaría a favor de conseguir el diálogo para la paz, incluidos los gobiernos.

Señaló que la postura de México es por evitar que haya más tensiones en la zona de conflicto, además de que es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz, pero pidió que no haya tardanza en esa decisión, porque no hay otra salida.

La postura más racional y humana, dijo, es detener la guerra, para lo cual observa una especie de voluntad colectiva.

“Ya hay un acuerdo no abierto, pero sí interno en muchos países incluso en gobiernos, de que debe buscarse el diálogo para la paz, o sea yo no pienso que tarde mucho ese momento y lo que hay que hacer es que se logre pronto, no veo que escale el conflicto, que se agrave, no (…) Pienso que por más que se quiera mantener la confrontación ya no hay condiciones, afortunadamente”.

López Obrador insistió en que México mantendrá su postura en favor de la paz y de la solución pacífica a esa controversia a ese enfrentamiento.

La ONU informó que “el documento aprueba el establecimiento de un mecanismo internacional de compensación por daños, pérdidas y lesiones, así como un registro para documentar las pruebas y las reclamaciones”.