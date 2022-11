Por nepotismo, 500 juzgadores fueron reubicados en el Poder Judicial: Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los cuatro años de gestión del ministro presidente Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF), cerca de 500 juzgadores fueron reubicados por presentar problemas de nepotismo en sus juzgados o tribunales.

Zaldívar indicó en conferencia de prensa que, aunque el problema del nepotismo al interior del PJF ya está superado, al inicio de su gestión encontró resistencias entre los integrantes del mismo para comprender que esta conducta es inadecuada.

“El nepotismo que no era mal visto en el poder judicial, se considera parte de una cultura hacia quienes tenían familiares, novias, amantes, suegras, hijas, hijos, sobrinos, etc.; fue muy difícil convencer a la gran familia judicial, que esto no era correcto, que era nocivo para la justicia, que era injusto para quienes no tenían estos lazos familiares y que generaba redes que pudieran dar lugar a corrupción”, comentó.

“Hubo muchas readscripciones, alrededor de 500 readscripciones, no tengo el número exacto, pero hoy las reglas son claras, no se puede tener familiares en el mismo órgano jurisdiccional, en el mismo juzgado o tribunal y se puede tener sólo familiares en el mismo circuito. Cualquier persona que tenga más familiares tiene que ser adscrita a un lugar donde no haya este problema”.