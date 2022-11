AMLO describe a su "corcholata" para presidir la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene un perfil imaginario para suceder al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

“Tengo una pero imaginaria, un perfil, quiero que sea una persona honesta, que aplique el estado de derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos”, afirmó.

Agregó que espera que quien llegue abone a que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, amiguismo ni influyentismo al interior del Poder Judicial.

Aseguró que “sí hay (ese perfil), afortunadamente no todo está mal en el Poder Judicial, en el Legislativo, muchos valores, la principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo. No han podido los corruptos y lo han intentado con esmero, haciendo ver que se puede triunfar a toda costa que el que no transa no avanza y que político pobre, pobre político”.

El mandatario federal consideró que quien presida la Suprema Corte debe reafirmar estos valores.

“Que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco. Así me gustaría que fuese la nueva presidenta o presidente de la Suprema Corte”, señaló.

En abril de 2021, el presidente López Obrador avaló que se aprobara una ampliación de mandato de Zaldívar, por dos años más para empatarlo con su sexenio, porque le ayudaría a “limpiar” el Poder Judicial , la cual defendió como una medida constitucional.

En ese momento decía que el aún ministro presidente moraliza al Poder Judicial, “la mayoría vienen del antiguo régimen, no hay otro perfil, más bien son las circunstancias”.

También hablaba de lo indispensable que era la reforma al Poder Judicial, “porque hay jueces y magistrados buenos, pero también muchos están actuando por consigna”.