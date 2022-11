Blanca Arellano, mexicana que viajó a Perú y desapareció; investigan presunto feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El Poder Judicial del Perú ordenó la detención preliminar por 72 horas del peruano Juan Pablo Villafuerte Pinto, investigado por la desaparición de la mexicana Blanca Arellano Gutiérrez, después de que viajó a aquel país para conocerlo.

“A solicitud del Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 72 horas de Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, investigado por los presuntos delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos.

“Villafuerte Pinto es vinculado a la desaparición de la mexicana Blanca Arellano Gutiérrez, en Huacho. En las últimas horas, la Fiscalía realizó diligencias en la habitación donde residía, como parte de la investigación en curso”, indicó el Ministerio Público de Perú en redes sociales, el 16 de noviembre.

A solicitud del Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 72 horas de Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, investigado por los presuntos delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos. pic.twitter.com/dCtMk3Xinh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 16, 2022

Villafuerte Pinto, de 37 años y estudiante de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional “José Faustino Sánchez”, de Huacho, está vinculado a la desaparición de Blanca, de 51 años, quien viajó a Perú el pasado 28 de julio para conocerlo.

En las investigaciones que hizo la fiscalía en la habitación donde residía el peruano, en la localidad de Huacho, en el departamento de Lima, se encontraron restos de sangre, ropa de mujer y una bandera mexicana, informaron medios locales.

El jefe policial del Departamento de Investigación Criminal de Huacho, Elvis Baños, señaló a la emisora RPP que el acusado evadió las preguntas y después del interrogatorio se marchó de Lima. Además, borró toda su información en redes sociales.

Mientras tanto, la familia de Blanca fue llamada para ir a Perú para realizar pruebas de ADN y determinar si los hallazgos de las autoridades de ese país tienen relación con la desaparecida.

“La necropsia de ley se realizará en la Unidad Médico Legal de esta ciudad y comprende la evaluación médico legal, antropológica, odontológica y biológica (ADN) de los restos humanos encontrados, que se presume corresponderían a una ciudadana mexicana desaparecida”, informó la autoridad encargada del caso.

La familia y amigos de Blanca reportaron su desaparición el 7 de noviembre, después de que dejó de comunicarse. Tres días después, pescadores de Huacho encontraron en la playa los restos de una mujer, y la Policía de Perú investiga si corresponden a la mexicana desaparecida.

El viaje a Perú

Karla Arellano, sobrina de Blanca, publicó sobre la desaparición desde el 12 de noviembre, pidiendo ayuda para localizarla.

En un hilo de Twitter, contó que Blanca viajó a Perú el 27 de julio, feliz porque viajaría a conocer a su novio Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto. “Ellos tenían una relación ya de tiempo a través de línea, al pasar los meses mi tía me contaba que estaba feliz, estaba tranquila y que su relación iba muy bien”.

Jamás creí estar en esta situación, hoy pido apoyo y difusión para localizar a una de las personas más amadas e importantes de mi vida. Mi tía Blanca Olivia Arellano Gutiérrez desapareció el día Lunes 07 de Noviembre en Peru, ella de origen Mexicano, tememos por su vida+ pic.twitter.com/4aHRuv0zAW — Karla Arellano (@itskararellano) November 12, 2022

Señaló que el 7 de noviembre fue el día que, para quienes la conocen, dejó de tener contacto en redes sociales. Entonces ella decidió ponerse en contacto con Juan Pablo por redes sociales, ya que era el único contacto que tenía en ese país y es donde se disparó su temor, porque después de preguntarle por ella y pedirle que le dijera que los contactara, él respondió:

“Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días, ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno, en pocas palabras se aburrió de mí. Se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función, espero que le vaya bien, yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y bueno, cuídate mucho y espero llegue bien allá, seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto Karla”, escribió.

Al no creer esa versión, Karla siguió cuestionándolo. Él le contestó que Blanca “se aburrió a los 15 días de estar en Perú”. Por ello, decidió regresar a México y, desde Huacho, salió por sus propios medios hacia Lima para regresar a su país natal, pero eso nunca sucedió.

Karla pidió a Juan Villafuerte que le dijera con exactitud cuántos días y qué día se fue de Lima, a lo cual él respondió: “Domingo. Esa es toda la información que puedo darte, como te digo, ambos somos adultos y yo tengo que seguir mi vida, hasta luego”. Dijo que él fue la última persona en verla con vida y que no cooperó con información para facilitar su búsqueda.

Por eso, solicitó el apoyo a las autoridades mexicanas y peruanas para ayudar a localizarla.

“Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda. #NosFaltaBlanca”, comentó Karla y compartió capturas de pantalla de lo que le respondió Juan Pablo.

Él publicó: “Hola, en primer lugar, yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente sin lugar donde vivir, y mi único delito fue alcanzarle dinero de vez en cuando para que pueda comer, en su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede andar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal, eso está mal en todas las redes sociales, yo no me escondo de nadie porque no hice nada malo.

“Las redes sociales no son policías. ¿Qué pasó con el Perú? Esto es una noticia falsa, pueden ser denunciados a los autores, tomaré cartas en el asunto, el único mal que hice fue ayudar a una persona que no tenía los recursos para subsistir en la ciudad, eso es todo”, afirmó.

Karla contó que la contactó la Fiscalía de Huacho por la noticia de la mujer descuartizada y ella les dio información sobre las contradicciones de Juan Pablo. Dijo que habían recibido apoyo de Perú, pero no de México, aunque después publicó que había recibido apoyo de ambos países.

“Ya se encuentra declarando el hombre en el cuál mi tía confió y quiso con todo su corazón, estamos esperando noticias de las autoridades correspondientes. Que este caso retumbe en Perú y México. ¡Nos faltas tía! #NosFaltaBlanca”, publicó.

Después se quejó de la falta de empatía y los comentarios hechos por usuarios de redes sociales respecto a su tía, cuando ninguna mujer va a tener jamás la responsabilidad de ser víctima de un sistema violento.

En Twitter e Instagram se han dado de alta cuentas para la búsqueda y localización de Blanca.