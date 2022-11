Brote de gripe aviar no pone en riesgo a las personas ni la producción nacional: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La gripe aviar por el virus AH5N1 no pone en riesgo la vida de las personas en México, pese a que se ha detectado su presencia en cinco granjas comerciales: tres en Sonora, una en Nuevo León y otra en Jalisco, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este virus también se ha ubicado “en tres explotaciones de traspatio, en Chiapas, Chihuahua y Estado de México, con un total de 852 mil aves afectadas, lo que significa el 0.040% del inventario avícola nacional”, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en un comunicado que leyó el mandatario en la conferencia de Palacio Nacional.

Sagarpa informó que, para disminuir la probabilidad de diseminación del virus y mantener la oferta de productos avícolas, Senasica aplicó la cuarentena interna en Sonora, Jalisco y Nuevo León, lo cual implica que, para movilizar y comercializar productos avícolas de esas entidades, “los productores deben demostrar que sus granjas están libres de IAAP AH5N1, a través de pruebas que se practican en los laboratorios oficiales de la Secretaría de Agricultura”.

La dependencia indicó que el mercado nacional no se ha visto comprometido y, para controlar el brote, Senasica autorizó la vacunación estratégica de las aves, por lo que antes de que concluya esta semana iniciarán las labores de inmunización en las zonas de mayor riesgo zoosanitario.

“Este brote no significa un riesgo para la salud pública, ya que la lA es propia de las aves y es transmisible entre ellas, además las aves afectadas son inmediatamente sacrificadas, por lo tanto, nunca entran al mercado”, dijo.

Se trata de un contagio mundial, “en Estados Unidos, Europa, en todos lados, suele pasar periódicamente, no pone en riesgo la vida de las personas para ser claros y no caer en alarmismo o sensacionalismo, también lo productivo no tiene en el caso de México mucha afectación mucho impacto, si escasearan alimentos que tienen que ver con aves tenemos ya en marcha el plan de apertura para poder importar de cualquier país del mundo”, señaló el presidente.

Alertó que se deben cuidar las normas y los procedimientos sanitarios, además de asumir la responsabilidad de quienes importen los alimentos, es decir, a quienes se les entrega licencias para la importación, en el marco de las acciones para enfrentar el problema de la inflación, “que es lo que ahora más nos preocupa y nos ocupa, sobre todo la inflación en alimentos, aunque, dijo, hay una tendencia a la baja que buscan mantener.

La Secretaría de Agricultura informó que es una enfermedad que afecta a cuatro continentes: Europa, donde se han sacrificado a 52 millones de aves; Asia, África y América.

“Debido a su presencia en Canadá y Estados Unidos, en donde han sacrificado más de 50 millones de aves, se preveía que tarde que temprano la migración de patos y gansos la traerían a México, por lo que, desde su aparición en este continente, los técnicos del SENASICA analizaban aves silvestres para detectar su presencia de manera temprana y poder actuar con oportunidad para salvaguardar la producción de carne de ave y huevo”, señala el comunicado.