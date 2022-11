Platanito ofrece disculpa pública a los padres de Debanhi

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El comediante Sergio Verduzco “Platanito” ofreció una disculpa pública a los padres de Debanhi Escobar Bazaldúa, víctima de feminicidio, por contar un chiste sobre la muerte de la joven en uno de sus espectáculos.

Verduzco dijo que el mensaje iba dirigido a los padres, que hacía este comunicado sin maquillaje para ofrecerles sus más sinceras disculpas por el mal chiste que hizo acerca de su hija Debanhi.

“Créanme que, en ningún momento, fue mi intención lastimarlos. Sin embargo, sé que lo hice, sé que los herí, sé que los lastimé. Ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón. Gracias y muy buenas noches”, señaló en un clip de 30 segundos que subió a su página de Facebook Platanito Show El Original.

Un día antes, disfrazado de “Platanito”, publicó en la misma red social un video de 2:07 minutos, donde habló del “chiste de humor negro” que hizo sobre “un tema inapropiado, hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y, en especial, para las mujeres”.

Dijo que detrás de su personaje existe una persona, un ser humano e iba hablar como Sergio Verduzco, quien es padre de familia, casado, tiene a su esposa, a su madre, a sus hermanas, primas y muchas mujeres con las que convive todos los días y está preocupado, igual que la gente, sobre la situación que se vive en el país.

“Tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen, de saber si van a regresar con bien a la casa. Créanme que soy un hombre sensible igual que ustedes. Soy un hombre que está mortificado y está hasta la madre de todo lo que está sucediendo en nuestro país”, señaló.

Comentó que su trabajo es ser comediante, que desde niño se ha dedicado a la comedia. Recordó que antes trabajaba para niños y, de repente, le dio un giro a su comedia porque es consumidor del humor negro y decidió meterlo a su trabajo y sabe que a veces puede llegar a herir o lastimar a algunas personas.

“No es mi intención, se los juro. Mi intención es sacarles risas, sacarles sonrisas y hacer que se olviden de todo lo que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Platanito. Siento que soy un payaso irreverente, soy un payaso insensato y acepto que toqué un tema que no debí haber tocado jamás y siento que lo hice en el momento equivocado. Me despido y que Dios los bendiga”, indicó.

Entre los comentarios, hubo gente que le pidió pensar antes de actuar, respetar y no lucrar con el dolor ajeno. Que no creían que los padres de Debanhi se conformaran con una disculpa. Unos pensaron que a lo mejor le pedirían dinero.

“No puedes vivir de pedir disculpas, piensa antes de hablar, yo sé que tu personaje es así, pero no es la primera vez que haces algo así, reírte de las desgracias de otras familias”, indicó un usuario.

Otro consideró que no hizo nada malo porque su trabajo es ser gracioso y uno lo apodó: “Platanito, alias el disculpas”.

En días pasados, las cuentas de redes sociales del payaso Platanito, como Platanito Show El Original, la de Facebook y Platanito Show en Instagram, fueron objeto de una oleada de cuestionamientos, criticas e insultos por el chiste que hizo sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

“Ya lo haces a propósito infeliz”. “No aprendiste con los niños de ABC, está visto que no tienes ni poquita madre”. “No aprendiste loser o fue a propósito”, a lo que respondieron que “fue a propósito, como ya nadie lo pela”. “¡Qué lástima que de los errores tú no aprendas! Con el dolor ajeno, no juegues”, fueron algunos comentarios.