Sheinbaum: no hay solicitud de manifestación en el Ángel para el día de la marcha de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no hay ninguna petición” en la Secretaría de Gobierno para realizar manifestaciones en el Ángel de la Independencia el próximo domingo 27 de noviembre, cuando marchará el presidente Andrés Manuel López Obrador desde ese punto hasta el Zócalo capitalino, previo a su informe por cuatro años de gobierno.

“Gobierno platica con todos los grupos… No, no hay ninguna petición en Secretaría de Gobierno de solicitud de manifestación, que es a donde se tendría que hacer en todo caso. Y se tiene que garantizar la libre expresión y tiene que haber comunicación y diálogo”, dijo.

Así respondió la mandataria local ante la pregunta de la prensa en el sentido de si hay pláticas con la organización feminista Marea Verde México que ayer, tras el anuncio del tabasqueño, informó que ya tiene programado el tendido “Sangre de mi Sangre” ese día en la Columna de la Independencia para manifestarse por las personas desaparecidas del país.

Además, este miércoles el Frente Nacional Ciudadano (Frena), encabezada por Gilberto Lozano, recordó que desde octubre pasado llamó a una “Gran Marcha de la Liberación” del Ángel al Zócalo. Dijo que ya tramitó los permisos correspondientes y hasta mostró el documento de aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ingresó el pasado 18 de octubre.

“Sin comentarios” para Cuevas

En la conferencia, Sheinbaum Pardo también fue cuestionada sobre la advertencia que este miércoles hizo la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de que “vigilará” que no haya “acarreados” en la movilización anunciada por López Obrador.

“Sin comentario. No no no, ¿qué vamos a comentar?”, respondió sin más.

Enseguida, reiteró sus declaraciones de ayer: “Va a ser una fiesta popular esa marcha. Es una marcha de celebración de los cuatro años de transformación. Una marcha de personas informadas y una algarabía. Va a ser algo muy bonito que vamos a vivir”.

La aspirante presidencial aseguró que esa celebración no solo la vivirán los capitalinos “porque, estamos invitando gente que venga de distintas entidades de la República”.

Sobre posibles intentos de “boicot” de la oposición a la marcha, añadió: “Ellos pueden, en el marco de la ley, opinar. Ésta es una ciudad de libertades, pero va a ser una marcha muy masiva”.