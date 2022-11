AMLO dedica casi un tercio de su mañanera a refutar dichos de 2021 de Héctor Aguilar Camín

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó casi una tercera parte de su conferencia mañanera a reproducir el video en el que Héctor Aguilar Camín y un grupo de 25 personas hablan en torno a evitar que Morena ganara la mayoría en la Cámara de Diputados en el proceso electoral de 2021.

En 18 ocasiones el presidente interrumpió el video para intercalar sus comentarios a cada uno de los señalamientos de Aguilar Camín.

Entre algunas intervenciones está cuando el escritor dijo: “Son las elecciones del año 21. En las elecciones del año 21 hay que ganarle todo lo que se pueda, pero, sobre todo, ya lo habíamos hablado, la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados es donde está el único poder real que este señor ejerce y sabe ejercer, y ejerce sin ninguna cortapisa, que es la asignación del presupuesto (...) esas elecciones tienen que ser unas elecciones de la sociedad mexicana frente a Morena”.

El presidente acotó que esa intención se debía a que “la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. Entonces, si nos ganaban la mayoría, nos quitaban el presupuesto. Ese era el planteamiento, esa era la estrategia (...) Héctor era atendido más que bien, vivía y vive colmado de atenciones y de privilegios, pues es un intelectual orgánico de un gobierno autoritario y corrupto, pues es bien atendido, ¿no?”.

También respondió a los señalamientos de Aguilar Camín sobre que el gobierno de López Obrador tenía perdido el llamado círculo rojo. “Este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el círculo rojo, lo tiene totalmente perdido”.

El mandatario federal respondió: “O sea, nosotros no podemos con la élite, que eso es un error; quizá en la cúpula sí, ahí está muy difícil, pero hay muchos empresarios inteligentes, muchos. Y si se incluye el círculo rojo a intelectuales, también; de investigadores, también; periodistas, también; la llamada clase política. Pero, digo, él ya pontifica y dice: ‘Tienen perdido el círculo rojo’. No es así”.

Enseguida expuso que también podría haber diálogos con hipocresía: “Yo les pregunto porque tengo comunicación constante con los empresarios, y les pregunto: ¿Cómo les va?, y la mayoría me dice: ‘Muy bien’. Bueno, por algo México es de los países más atractivos para la inversión en el mundo, y ahí están los datos”.

Más adelante, López Obrador insistió en hablar de ese círculo al que su gobierno no aspira llegar, “fatalmente, todos nos vamos a volver fifís, ya todos, faltamente. Estamos hablando del ideólogo de Salinas de Gortari y luego de Zedillo. Todo esto es muy bueno para los jóvenes (...) como con Calderón y Peña había corrupción, se empezó a expresar en el círculo rojo, sí, y luego eso cundió y llegó al círculo verde, a todo el pueblo, y esto es lo que va a pasar, según él, con nosotros”.

El escritor también se refirió a los recursos legales que se han dado contra los grandes proyectos de esta administración: “Yo les aconsejaría no dar por vencida a la Corte ni por capturada a la Corte. El escándalo de inconstitucionalidad de este gobierno no lo habíamos visto nunca”.

El mandatario federal le dio la razón: “Se ha convertido en una barrera para la transformación, hasta cierto punto, el Poder Judicial. Nada más recuerden cuántos amparos se presentaron para que no construyéramos el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, cuántos amparos para que no construyéramos el Tren Maya, cuántos amparos para que la Guardia Nacional no se constituya ni dependa de las Fuerzas Armadas. O sea, ahí no ha sido fácil”.

“Como dice uno de sus colaboradores cercanos, que no es un proyecto de transformación, es un proyecto de revolución, entonces él quiere borrarlo todo y empezar de nuevo. Eso es un delirio, eso es imposible hacerlo, ni a balazos, ni las revoluciones violentas que han destruido un Estado han podido cambiarlo todo. Es imposible pensar que lo puedes cambiar dentro de la estructura de un régimen democrático como, a pesar de todo, es el mexicano”, se escuchó a Aguilar Camín.

Fue uno de los señalamientos más criticados por el mandatario mexicano, quien respondió: “Esa era la apuesta, de que no íbamos a poder llevar a cabo una transformación de manera pacífica. Recuerdo que lo dije muchas veces, esta va a ser una transformación como la Independencia, como la Reforma, como la Revolución, pacífica, pero igual de profunda como fueron esas transformaciones (...) de manera pacífica, y eso es lo que estamos logrando. Por eso, cómo no vamos a celebrar el cuarto años”.

Agregó: “Porque para él (Aguilar Camín) ni a balazos. No, si no se necesitan los balazos ni la violencia, este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. ¿Y dónde está la fuerza? En el pueblo”.

El fragmento que pidió repetir porque le pareció buenísimo y se trata de la fórmula que se aplica en todos lados.

“Espero que los ricos entiendan ya, a partir de este tonito y de estas decisiones, que la respuesta que dan las revoluciones a la pregunta ¿qué vamos a hacer con los ricos? es muy simple y es siempre igual en todas, en la revolución francesa, en la soviética, en la china, en la mexicana, en todas: primero los usas, luego los expropias y luego los desapareces”, indicó.

El último fragmento que el presidente quiso que se difundiera desde su foro fue la frase que en un inicio llevó a esta conversación a hacerse viral.

“Tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22 muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por petulante”.

El presidente pidió: “Déjalo hasta ahí. ¡Aplausos!”.