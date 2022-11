AMLO: que los conservadores vayan al AIFA y no se crean eso de que es la gran central avionera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cada vez llegan más pasajeros y ya se registran 9 mil al día, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a sus opositores: “Ojalá que los conservadores vayan y que no se crean eso de que es la gran central avionera de México”, aunque él lo usará “cuando tenga la posibilidad”.

El mandatario federal usó como ejemplo el tuit del empresario Ricardo Salinas Pliego quien la noche de este jueves publicó: “Hoy vamos a salir del #AIFA a Europa en mi Jet… para que vean que si es un aeropuerto internacional. Hicimos como 10 minutos de la casa hasta acá, definitivamente es una gran opción para gente con su helicóptero… además todo solo y nuevo”.

En un hilo agregó el mensaje: Y de venida pasamos por lo que hubiera sido el #NAIM, que quedaba más cerca… pero ni modo nos venimos a salir del #AIFA. Ya pueden decir que salió un vuelo a Qatar del #AIFA desde hoy”.

Durante su conferencia el presidente dijo: “Estaba viendo en la mañana un mensaje de Ricardo Salinas Pliego que se fue no sé a dónde, ah pues a Qatar y salió del aeropuerto Felipe Ángeles hizo una toma y es un aeropuerto de primera, ojalá los conservadores vayan y que no se crean eso de que es la gran central avionera de México, cosa de ese tipo, ya que no se enojen tanto ni mucho menos que hagan coraje”.

De forma pública no se tiene registro de que el mandatario federal haya tenido un viaje que saliera de ese aeropuerto en Santa Lucía.

“Cuando yo tenga posibilidad de hacerlo, es que no tengo necesidad de acreditar algo que es una gran obra, ese es el problema de nuestros adversarios, agarran malos pleitos, cuándo van a poder decir que no funciona, que no sirve el aeropuerto si es una gran obra”, indicó.

“Que vayan a la marcha el 27 para que vean cuanta alegria del pueblo”, respondió AMLO a sus adversarios. Además, reiteró que el AIFA es una gran obra. pic.twitter.com/3soJtliK3i — Al Momento 4T (@Almomento4T) November 18, 2022

El mandatario federal defendió la obra con al que, dijo, “nos ahorramos muchísimo, el hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco era construirlo en el peor lugar del valle de México, se hunde esa zona en particular, ahí desembocan como diez ríos, se hunde como 30, 50 centímetros por año. Miren cómo está el actual aeropuerto de la ciudad, tenemos que estar invirtiendo por hundimientos diferenciados que hay en el terreno”.

Expuso que también están muy molestos quienes tenían planes de hacer negocio inmobiliario, una especia de Santa Fe, en el terreno del aeropuerto Internacional Benito Juárez, pero también están enojados quienes se dejan engañar.

“Los engañan y no son capaces de rectificar, no saben que es de sabios cambiar de opinión, no, no rectifican, caen en la autocomplacencia y ahí están, pero ellos que sigan su camino, pero sus hijos, los jóvenes ya ven que la familia, en todas, hay quienes piensan distinto, hay que hablarle a todos, estoy seguro que en familias de las Lomas, incluso, esposos yo me doy cuenta”, afirmó.

Aunque dijo que no tiene toda la información sobre la apertura del hotel del AIFA, señaló que ya está listo.