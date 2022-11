AMLO recrimina a Francia su resistencia para devolver piezas arqueológicas a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que las autoridades en Francia se resisten a devolver las piezas arqueológicas que se llevaron de México, y terminan en subastas para coleccionistas.

“Nos cuesta trabajo con los franceses, sí, se resisten. Aprovecho, respetuosamente, porque hay cooperación, por ejemplo, de Italia mucho (…) pero los franceses son los más cerrados, no quieren” devolver las piezas.

Expuso que, por ejemplo, en los congresos de ese país “donde se toca el tema no firman ellos sobre la devolución del patrimonio cultural a los pueblos; pero yo estoy seguro que van a cambiar. El presidente Macron es una gente muy apegado a la cultura; su esposa, maestra”.

También dijo que esas situaciones podrían generar asperezas entre los gobiernos, “pero pues es nuestro patrimonio”.

En México, explicó, hay un plan en el participa la Fiscalía General de la República, el INAH y la Secretaría de Cultura, para la recuperación de este patrimonio en el país y el extranjero, que hasta el momento suma 10 mil piezas.

El presidente López Obrador también denunció que le ha tocado ver piezas mexicanas en museos de otros países.

“En el Museo de Arte de Nueva York están las piezas olmecas, pues posiblemente las más bellas del mundo. No están en Tabasco, no están en Veracruz, no están en el Museo de Antropología de México. Sí tenemos una colección sobre olmecas, excepcional, que anda por todo el mundo, pero hay mucho material, códices y piezas arqueológicas, documentos históricos en distintas partes. Y hay que seguir combatiendo este robo, y protegiendo nuestro patrimonio”, señaló.

Pidió que se devuelvan esas piezas a sus pueblos y países de origen, porque fueron sustraídas de manera ilegal, por lo que es hurto, robo, saqueo.

“Ahora que se rehabilitó el recinto a Juárez de Palacio Nacional hubo una donación de monedas, y todo esto porque le tienen confianza al gobierno, porque antes se robaban todo. No hay que ser tan radical, no hay que generalizar, pero sí se robaban muchas cosas. Aquí hay piezas en donde está supuestamente un reloj antiguo, pero ya lo que tiene adentro ya no corresponde. Las lámparas”, señaló.