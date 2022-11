Caso Abner: Instructora y salvavidas del Colegio Williams son vinculados a proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control vinculó a proceso a la instructora de natación Ana María “N” y al salvavidas Alberto Alfonso “N” por el delito de homicidio de Abner Leonel, de 6 años, en la alberca del Colegio Williams.

En la continuación de la audiencia, el juzgador reclasificó el delito de homicidio con dolo eventual a homicidio culposo contra los ahora procesados y les ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos.

La autoridad fijó un periodo de tres meses para la investigación complementaria, durante los cuales, la profesora deberá permanece en el Centro de Readaptación Femenil de Santa Martha y el salvavidas, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

En la audiencia, el Ministerio Público acusó que los ahora procesados no hicieron lo suficiente para evitar la tragedia. Ella no estaba directamente en la práctica de la clase y entró a la alberca cuando Abner ya estaba desvanecido. Él llegó poco después.

“No tenían cédula profesional”: abogada

Al término de la audiencia, Ana Katiria Suárez, defensora jurídica de los padres de Abner, explicó que la decisión del juez de mantener a los imputados presos es porque, en su momento, ambos intentaron “evadirse de las autoridades y no presentarse a declarar”.

No obstante, manifestó su desacuerdo en la reclasificación del delito. Y explicó: “Esto no se acaba aquí, fue una resolución contradictoria (…) el juez fue muy claro en establecer el dolo eventual y después estableció que no deseaban ellos el resultado, evidentemente de eso se trata el dolo eventual saber que ante cierta conducta puede existir o no ese resultado”.

La abogada reveló que quedó acreditado que, tanto Ana María “N” como a Alberto Alfonso “N” no tienen cédula profesional para ejercer, aún cuando era un requisito del Colegio Williams para ser contratados.

Acusan “chivos expiatorios”

Afuera de las salas de oralidad del Poder Judicial, ubicadas en la colonia Doctores, decenas de profesores se manifestaron a favor de Ana María “N” y Alberto Alfonso “N”.

Llevaron carteles que acusaban: “Basta de chivos expiatorios”, “Libertad a los profesores”, “Justicia transparente”, “No son agresores, muchos menos delincuentes”, “Una mala investigación también es corrupción. El tráfico de influencias también es corrupción”, “Miss Anita. Justicia. 38 años de compromiso y profesionalismo”.

La instructora y el guardavidas del Colegio Williams fueron detenidos el domingo pasado, luego de que el lunes 7, Abner Leonel murió ahogado en su clase de natación en el plantel San Jerónimo del prestigiado colegio, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dijo que, después de revisar los videos de las cámaras del plantel, los detenidos serían presuntos responsables del homicidio con dolo eventual del menor.

Caob