Desde Michoacán, AMLO destaca que habrá récord de remesas a México

MORELIA, Mich. (apro).- Durante la inauguración de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, en el municipio de Pajacuarán, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que este año México recibirá un nuevo máximo histórico de 60 mil millones de dólares por concepto de remesas provenientes de los trabajadores migrantes.

En su discurso ante habitantes de esa población, el mandatario comentó: “Miren lo que nos están ayudando nuestros paisanos migrantes. ¿Saben cuánto estimamos que van a mandar a sus familiares este año? Sesenta mil millones de dólares, histórico. Y eso llega a 10 millones de familias abajo. Por eso resistimos la pandemia y todas las crisis, porque nuestros paisanos, cuando más lo necesitábamos, más nos apoyaron”.

Lo anterior, dijo, se complementa con los programas de bienestar, con los que son apoyadas directamente 30 millones de familias de los 35 millones que hay en el país, esto es, el 85 por ciento de los hogares.

“Y el 15 por ciento restante, pues también se ayuda porque, si no recibe un beneficio directo, estamos garantizando, porque no hay corrupción, que no se aumenten los impuestos, que no aumente el precio de las gasolinas, que no aumente el precio del diésel, que no aumente el precio de la luz, y todo eso ayuda. Y ayuda también el que México tenga ahora un prestigio de honestidad en el mundo”, dijo.

Mientras el presidente hablaba, coreaba consignas un grupo de maestros locales que no han recibido el pago de su salario desde hace nueve quincenas, por lo que López Obrador les ofreció que el gobierno federal intervendrá para que no vuelvan a quedarse los maestros sin recibir su pago.

Les dijo que ya estaba en diálogo sobre el asunto con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien se encontraba a un lado, y les recordó que Michoacán es el único estado de la República que recibe un apoyo especial de la Federación para el pago de los maestros.

“Estamos hablando con Alfredo porque también le vamos a subir (el presupuesto) para que participe más la Federación y siga el estado, y ya no vuelva a pasar que se queden meses sin cobrar los maestros de Michoacán”, comentó.

Y a los jóvenes que estudian en las universidades Benito Juárez les anunció que recibirán un aumento de 125 pesos al mes en sus becas, esto es, de 2 mil 450 pesos que se les entregaba, ahora serán 2 mil 575 pesos.

Agradeció a los diputados la aprobación del presupuesto de ocho billones de pesos para el siguiente año, pues “así ya tenemos los recursos para que aumente la pensión a adultos mayores 25 por ciento; en enero del 24, otro 25. Cuando yo termine va a ser el doble de cuando comenzamos”.

A los productores, les ofreció que serán aumentados los precios de garantía para maíz, para arroz, trigo, frijol y leche, esto con el propósito de ayudarlos.

“Que haya este precio de garantía —dijo—, porque, miren, ahora están aumentando los precios de los básicos, el maíz, el frijol, no sólo en México, sino en el mundo, por la inflación, pero si no se mantuvieran los precios de garantía entonces pagarían menos al productor, el precio de garantía ayuda para que no haya abusos”.

Añadió: “No me gusta decirles como a veces se les llama a los que se dedican a comprar las cosechas, son intermediarios, no me gusta la otra palabra, pero a veces abusan. Ya saben ustedes cómo es la vida en el campo, que trabaja y trabaja el campesino y cuando va a vender no vale, tiene que comprar caro lo que consume y vender barato lo que produce. Entonces, por eso es lo de los precios de garantía”.

López Obrador mencionó que en su gobierno se están llevando a cabo cambios importantes. “A algunos les produce molestias; es natural, no somos monedita de oro. Pero, cuando se quiere quedar bien con todos, se termina quedando mal con todos. Y nosotros lo que queremos es que haya igualdad, porque ya estaba muy diferenciada la vida pública en nuestro país. Unos pocos, una minoría gozaba de privilegios, y la mayoría estaba en el abandono”.

Tras comentar que en Pajacuarán ya está funcionando una sucursal del Banco de Bienestar, pero que muchos de los beneficiarios de programas sociales no cuentan aún con tarjeta para retirar su dinero de manera directa, el presidente llamó la atención a quienes no han cumplido con la tarea de entregar los plásticos.

“Aquí aprovecho para dar una jalada de oreja, porque ya llevo varias reuniones que pido tarjetas y son muy pocas las que… Quiere decir que no las están repartiendo, que siguen entregando los apoyos en efectivo, y yo no quiero que sea en efectivo porque no quiero intermediarios, tiene que ser directo, que va el adulto mayor al banco, saca lo que por derecho le corresponde”, dijo.

Así también, se comprometió a que “va a mejorar todo el sistema de salud, ya ahora estamos en eso, que no falten los médicos, que haya médicos en centros de salud, en hospitales, médicos generales y especialistas, y que no falten los medicamentos, ese es un compromiso. Todo el que se enferme va a tener garantizado el derecho a la salud”.

Dijo que seguirá trabajando en beneficio de la gente, “vamos bastante bien, y nos faltan todavía 22 meses. Vamos a hacer mucho todavía en beneficio de nuestro pueblo. Y no se preocupen porque este movimiento, esta transformación, significa también un cambio de mentalidad del pueblo, yo creo que eso es lo que más hemos avanzado”.