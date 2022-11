Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 18 de noviembre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los temas más relevantes de la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio nacional.

--El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar juicios en la caída del helicóptero en el que murió el secretario de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza y cuatro acompañastes en torno a que fue derribado a disipados.

“Es algo delicado, están recogiendo toda la información la Fiscalía del estado y luego lo que procede es que la FGR atraiga el caso. Ya hay integración de una comisión de expertos que ya está trabajando en el asunto”, indicó.

-- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no recuerda decir que pidió una avalancha de votos para un partido en especifico, aunque un día antes pidió, “hay que votar la transformación” y, este viernes, de nuevo dijo que los partidos opositores fueron un retroceso.

“No lo dije, no recuerdo haber dicho que fuera para un partido (…) Yo no hablé de un partido en particular, es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación, sea partidos, bloque de partidos o coaliciones”, indicó.

--El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a todos que le ayuden a difundir la convocatoria para la marcha por su cuarto año de gobierno, el domingo 27 de noviembre a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, que será “el festejo de la cuarta transformación”.

“Están todos invitados ayúdenme corran la voz, no es fácil comunicar. A veces pensamos que ya todos están informados y no. Ayúdenme que todo el que esté informado informe, que todos nos comprometamos a informar, que cada ciudadano sea un medio de información”, señaló.

--La mayoría en el Congreso de Perú no dio el aval para que el mandatario de ese país, Pedro Castillo, asista a la cumbre de la Alianza del Pacífico en la Ciudad de México, pese a que tenía que recibir la presidencia del organismo, de manos de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien justificó que por esa razón es importante que en los procesos electorales además de votar por el presidente, se le den votos de mayoría del poder legislativo.

“No le dieron permiso los legisladores el Congreso del Perú al presidente para que asista a la reunión del Pacífico y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él la presidencia.

--El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la oposición que vaya a la marcha del domingo 27 de noviembre “para que vean cuánta alegría del pueblo, nada de ´ya estamos a punto de ser como Venezuela´, ´está destruyendo el país, ´el INE no se toca´ y más eso de ´indio pata rajada, naco´, qué es eso”.

Reprobó esas expresiones y les pidió que no se enojen con las políticas de su administración, al referirse a la desaprobación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), dijo que sus opositores “agarran malos pleitos” y les pidió que sean felices.

--Al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cada vez llegan más pasajeros y ya se registran 9 mil al día, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a sus opositores: “Vayan y que no se crean eso de que es la gran central avionera de México”, aunque él lo usará “cuando tenga la posibilidad”.

El mandatario federal usó como ejemplo el tuit del empresario Ricardo Salinas Pliego quien la noche de este jueves publicó: “Hoy vamos a salir del #AIFA a Europa en mi Jet… para que vean que si es un aeropuerto internacional ?? Hicimos como 10 minutos de la casa hasta acá, definitivamente es una gran opción para gente con su helicóptero… además todo solo y nuevo ??”.