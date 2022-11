No recuerdo haber pedido una avalancha de votos para un partido en específico: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no recuerda haber pedido una avalancha de votos para un partido en específico, aunque en su conferencia del jueves expuso: “hay que votar la transformación” y, este viernes, de nuevo señaló que los partidos opositores fueron un retroceso.

“No lo dije, no recuerdo haber dicho que fuera para un partido (…) Yo no hablé de un partido en particular, es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación, sean partidos, bloque de partidos o coaliciones”, indicó.

En alusión a su gobierno dijo: “Que se requiere la transformación y eso es tener un gobierno que garantice las libertades y haga valer la democracia (…) Yo no estoy pensando en la reelección, me retiro, me jubilo a finales de septiembre, pero sí me importa mucho México y que continúe el proyecto de transformación”.

Y en alusión a los anteriores gobiernos, que son actualmente la oposición, señaló: “Que no haya retrocesos, que no regresen, porque son muy corruptos, saqueadores, porque además le tienen desprecio al pueblo”.

El mandatario insistió en que “se necesita, cuando se vaya a votar por cualquier partido, si lo que se busca es llevar a cabo un proyecto, el que sea, que no se olvide que ese proyecto puede transitar si cuenta con el apoyo del Congreso y también del Poder Judicial, si no es así es dejar, como ellos lo planearon en el periodo neoliberal, al presidente como un florero, un empleado de la oligarquía, que no va a cobrar impuestos a los potentados sino al pueblo”.

Dicen “no le des tanto poder al presidente porque se va a volver dictador, ay nanita”, mencionó.

“¿Qué hubiese sucedido si llegamos y no tenemos la mayoría?” y señaló que no se hubieran logrado los programas de pensiones a adultos mayores, a becarios y personas con discapacidades.

“Los del PAN votaron en contra de esa propuesta. ¿Ustedes creen que estos conservadores mantendrían los programas de apoyo a adultos mayores, becas, pensión para discapacitados? Una candidata del PRI y del PAN para gubernatura dijo que iba a quitar el programa para adultos mayores, que ni le corresponde”.

El presidente de nuevo expuso que con su gobierno hay pluralidad y no se busca aprobaciones en el Legislativo con pagos.

“Imagínense si el presidente no tiene mayoría en la Cámara de Diputados cómo la logra, cómo era antes, cómo le hacía Carstens. Tres años aprobación de presupuesto por unanimidad, pero había moches, compraban a los legisladores, porque les daban oficios de autorización para hacer obras”.

De nuevo lanzó la sugerencia a la votación: “Para transformar se requiere votar por el presidente, pero también por legisladores, que sea completo, porque sí no va a estar de adorno, florero, títere, pelele”.

Recordó que no busca la reelección y también existe el mecanismo de revocación de mandato, pero reprochó que los “diputados se pueden reelegir, ¿quién aprobó esa reforma?, el conservadurismo, y estuvieron a punto, Salinas acarició, quiso convertirse en jefe máximo nada más que todo le salió mal, él dice que lo traicionó Zedillo, pero sí estaba pensando en eso, porque sí tienen ese pensamiento, no tienen verdadera vocación democrática”.

El presidente reiteró que su recomendación es que en los procesos electorales no se piense sólo en ganar la Presidencia, porque, por su experiencia, lo que hacen los oligarcas en el mundo es limitar la democracia y “dejar bien amarrados los cambios en las privatizaciones de bienes nacionales hasta el despacho del extranjero, como hicieron en la reforma energética”.