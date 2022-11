Como tributo, una familia manda a preservar la piel de su perro y crea polémica en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La decisión de una familia en Australia de convertir a su perro muerto de la raza Golden Retriever en tapete ornamental para la sala de estar ha dividido las opiniones en redes sociales.

La empresa taxidermista Chimera Taxidermy, con sede en Melbourne, creó el recuerdo único para su familia, pero causó polémica entre los usuarios, pues algunos lo consideraron un macabro memorial, mientras otros creen que es “hermoso y pacífico”.

“Hermoso Golden Retriever conservado como piel para su familia. Finalmente está listo para volver a casa”, escribió la empresa en su cuenta de Instagram, junto con un video.

“Hermoso viejo Golden Retriever preservado como piel para su familia. La piel ha sido curtida y convertida en cuero para que la piel no se caiga”, señaló en el video la propietaria Maddy, de 29 años.

Maddy comentó, en entrevista con Yahoo News Australia que “definitivamente la taxidermia no es para todos” y es algo que respeta “absolutamente”.

“La taxidermia de mascotas solo se ha vuelto más popular en los últimos cinco años, por lo que es algo muy nuevo para la mayoría de las personas. Para algunos son más un recuerdo sentimental, otros están en exhibición descansando en sus camas o como sus dueños querían que se conservaran”, comentó.

Dijo que cada persona usa esa práctica por diversos motivos, algunos por tener un recuerdo sentimental y otros para exhibirlos en sus casas.

“¿Puedo preguntar cuánto cuesta esto? Es divertido, comparo a mi labrador Choccy (que afortunadamente está muy vivo y bien) con una alfombra de oso porque duerme así. Aunque morboso y triste, me he preguntado cómo sería para él algún día ser preservado como tal”, comentó un usuario.

“Súper lindo, nunca había visto mascotas preservadas como pieles :)”, señaló alguien más.

“Es hermoso. Pero no podría lidiar con el dolor del perro que perdí y que ya no está con nosotros. Perdí a mi perra a principios de este año y no podría imaginar verla todos los días así. Perdón”, indicó otro.

“No sé si sería capaz de soportar ver esto, después de que mi Goldi muera. Hermoso, pero no para todos”, indicó otra persona.