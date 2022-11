Layda Sansores anuncia un 2x1 en el Martes de Jaguar por el "Buen Fin"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-La gobernadora de Campeche, Layda Sansores anunció que con motivo del "Buen Fin" habrá 2x1 en su programa Martes de Jaguar y aunque no dijo de quién se trata, la imagen que compartió son las siluetas de Alejandro "Alito" Moreno, líder del PRI y del senador de Morena, Ricardo Monreal.

"Por #BuenFin tendremos #MartesDelJaguar al 2x1. Nos vemos a las 8 pm", escribió la gobernadora en su cuenta de Twitter.

La semana pasada Sansores volvió a arremeter contra su antecesor Alejandro “Alito” Moreno al exhibir supuestos mensajes entre éste y el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien llegó a ser presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a él no le "preocupa" la confrontación entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el senador de Morena, Ricardo Monreal, y les pidió que eviten levitar al pensar que el pueblo los va a seguir.

Negó que este conflicto fragmente Morena, “no no no, la fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo. No hay ningún líder por importante que sea, eso que se lo aprendan, para que no vayan a levitar y se sientan como antes. Ahí vienen las masas, el pueblo detrás de nosotros, no va a ir nadie detrás de nosotros. Que no estén esperando que el pueblo los va a apoyar”.